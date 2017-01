27.01.2017 16:46:54

Eymen bebek hastaneye geri döndü

Adana'dan ameliyat için İstanbul'a getirilen ve ailesinin iddiasına göre doktorundan habersiz taburcu edilen Eymen bebek, tekrar hastanede tedavi altına alındı.

Adana'dan ameliyat için İstanbul'a getirilen ve ailesinin iddiasına göre doktorundan habersiz taburcu edilen Eymen bebek, tekrar hastanede tedavi altına alındı.Kalbinde doğuştan üç delik olan ve acil ameliyat edilmesi gerektiği belirtilen Eymen bebek, tedavi gördüğü Dr. Siyami Hersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu edilmişti. Ailenin iddiasına göre hastaneye yatışından iki gün sonra ameliyat olması gerekirken taburcu edilen Eymen bebek hastane kapısında kalmıştı. Bir hemşirenin kendilerine taburcu kağıdı getirdiğini ve kağıtta "Aile buradan kendi isteğiyle ayrılıyor" şeklinde bir yazı olduğunu belirten aile, İHA'ya hastaneden çıkmak zorunda kaldıklarını anlatmıştı. Bugün tekrar hastaneye kabul edilen Eymen bebek tedavi altına alınırken, bebeğin ailesi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hastaneye tekrar kabul edildiklerini söyleyen aile, hastane yetkililerinin hatalarını kabul ettiğini ve bu olayın yaşanmasına sebep olan sorumlular hakkında gereğinin yapılacağını belirtiğini iddia etti. Aile, Eymen bebeğin ise Pazartesi günü ameliyata alınacağını söyledi.Öte yandan hastane tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "Hasta Eymen Varol'a yapılan tetkiklerde hasta ile ilgili acil ameliyat gerektiren bir durum görülmemiş olup, elektif vaka olarak değerlendirilerek ileri bir tarih için ameliyatın planlamasına karar verilmiştir. Ancak aile dış merkezde ameliyat olmak istediklerine karar vermiştir. Ailenin de isteği göz önünde bulundurularak hastanın klinik durumu stabil olması üzerine doktoru tarafından epikrizi yazılarak taburculuğu yapılmıştır" denildi."Bizi haberimiz olmadan taburcu ettiler, kendi isteğiyle taburcu oldu diye de not yazdılar"Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Eymen bebeğin annesi Merve Varol, "Hastanede yatıyorduk biz. Hemşirenin bir tanesi sekreterlikten geldi ve bize 'Siz taburcusunuz' dedi. Eşimde 'Doktorumuzun haberi var mı bu durumdan?' dedi. Ne diyeceğini şaşırdı. Bir var dedi. Bir yok dedi. Sonra biz doktorumuzun yanına indik. Siz mi taburcu ettiniz bizi diye teyit almak istedik. Doktorumuz da 'Benim bilgim yok' diye bize açıklama yaptı. Daha sonra eşim de 'Siz kafanıza göre mi iş yapıyorsunuz?' dedi. Hemşire 'Üzerime gelmeyin beyefendi' dedi. Eşim de 'Ben sizin üzerinize gelmiyorum ama bana doğru düzgün bir açıklama yapın' dedi. Kağıda belirttikleri yazı 'aile buradan kendi isteğiyle ayrılıyor' şeklindeydi. Ama bizim taburcu olduğumuzdan haberimiz yok. Bunu tamamen sekreter yapıyor. Daha sonra bizi taburcu ettiler. Hemşire de eşime saldırdı. Güvenlikten geldiler eşyalarımı indirdiler, bizde çıkmak zorunda kaldık. Yani dünden beri biz dışarıdayız. Hastanenin acilinde bekleme salonunda bekliyoruz. Yani benim çocuğum kalp hastası. Kalbinde 3 tane delik var ve benim çocuğum bekleme salonunda yatıyor. Hastanede yatması gereken yer orası ise o zaman orada ilgilensinler, eğer değilse ilgilenecekleri yerde ilgilensinler. Bizi başlarından savmasınlar. Biz buraya gelirken daha önce konuştuk ve yerimizi ayarlayıp geldik. Konuştuğumuzda ben çocuğumun durumunun ciddiyetini anlattım. Rahatsızlıklarını söyledim. Doktorumuz bize cerrahi vaktinin geldiğini, hazırlıklı geleceğimizi söyledi. Geldik. Bir gün yattık ve bizi haberimiz olmadan taburcu ettiler. Kendi isteğiyle taburcu oldu diye de not yazdılar" şeklinde konuştu."'Sizi nasıl bıraktılarsa bunu hiçbir insan evladı yapamaz' dediler"Eymen bebeğin babası Gökhan Varol ise, "Hastanede tekrardan yetkili kişilerle görüştüm. Onlar da çocuğumun yatışını yaptılar tekrar hastanemize. Giriş sağladılar. 'Sizi nasıl bıraktılarsa bunu hiçbir insan evladı yapamaz' dediler. Yine hastane bizi kendi bünyesine aldı. Bu hareketi yapan şahıslar gerek orada eşimi aşağıya indirip bavullarını bırakan, gerekse imza atan, evrakta sahtecilik yapan insanların cezalarını bulacağı beyan edildi. Hastane bizi bünyesine aldı. Eymen'in sağlık kontrolünü sağladılar. Şu an Eymen iyi durumdaymış. Pazartesi günü de ameliyata alınıyor" ifadelerini kullandı."Ailenin isteği göz önünde bulundurularak taburcu edilmiştir"Hastane tarafından yapılan yazılı açıklamanın tam metni ise şöyle:"1297034 protokol nolu Eymen Varol isimli hasta komplet AVSD (primum geniş ASD-İnlet geniş VSD), Common AV kapak (sağında hafif-orta, solunda hafif yetersizlik) tanıları ile 25.11.2016 tarihi itibari ile ayaktan takip edilmekte olup, 25.01.2017 tarihince cerrahi operasyon amacı ile interne edilmiştir. Hastanemiz Çocuk Kalp Cerrahisi ülkemizde bu alanda ender kliniklerden biri olması vesilesi ile yoğunluk yaşamaktadır. Bu sebeple hasta yatış çıkışları belli bir düzen içerisinde yapılmaktadır. Hastanemiz çocuk KVC ameliyat listesi hastalarımızın tıbbi durumları göz önünde bulundurarak aciliyet durumuna göre hazırlanmaktadır. Hasta Eymen Varol'a yapılan tetkiklerde hasta ile ilgili acil ameliyat gerektiren bir durum görülmemiş olup, elektif vaka olarak değerlendirilerek ileri bir tarih için ameliyatın planlamasına karar verilmiştir. Ancak aile dış merkezde ameliyat olmak istediklerine karar vermiştir. Ailenin de isteği göz önünde bulundurularak hastanın klinik durumu stabil olması üzerine doktoru tarafından epikrizi yazılarak taburculuğu yapılmıştır. Servis hemşiresi hastanın taburculuk evraklarını iletmek için hasta odasına gittiğinde hastanın babası hemşiremizin üzerine yürümüş ve sözel saldırıda bulunmuştur. Bunun üzerine kat sekreteri taburculuk işlemleri için odasına gitmiş hastanın babası, 'Siz beni taburcu edemezsiniz, buranın ağası mısınız' diyerek sekreterimize yumruk atmış ve boğazına sarılmıştır. Sekreterimiz bunun üzerine kendisine fiziksel olarak karşılık vermek zorunda kalmış ve eş zamanlı olarak servis çalışanları tarafından beyaz kod bildiriminde bulunarak gerekli tutanaklar tutularak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kat sekreteri saldırı sebebi ile 3 gün iş göremezlik raporu almıştır. Ertesi gün hastanın babası hastaneye çağrıldı ve konu ile ilgili görüşüldü. Bilgilendirme yapıldı. Gereken yardımın yapılacağı beyan edildi. Babanın çocuklarının durumunun kötü olduğunu bildirmesi üzerine tekrar çocuk kardiyolojisi polikliniğine muayene amaçlı çağrılmış fakat aile hastanemize başvuruda bulunmamıştır."