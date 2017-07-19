19.07.2017 09:24:43

Eylem için şehre gelen terörist öldürüldü

Van'da eylem amacıyla kırsaldan gelen bir terörist, polisle girdiği çatışmada etkisiz hele getirilirken, PKK'ya yardım yataklık yaptığı ileri sürülen 11 kişi de gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van il merkezine eylem amacıyla kırsaldan bir teröristin geldiğinin tespit edilmesi üzerine 19.07.2017 tarihinde Van ili Hacıbekir mahallesinde yapılan hücre evine operasyon düzenlendi. Teslim olmayarak çatışmaya giren Şahan (K) ölü olarak ele geçirilmiştir. Devam eden operasyonel çalışmalarda şahsa ve örgüte yardım ve yataklık eden 11 şahıs gözaltına Alınmıştır" denildi.