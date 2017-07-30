30.07.2017 10:33:45

Eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



TSK'dan yapılan açıklamaya göre, alınan istihbaratın anlık değerlendirilmesi sonucunda dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınma alanlarının ateş altına alınması sonucunda 3 silah mevzii ve iki mağara imha edildi. İlk belirlemelere göre de eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.





