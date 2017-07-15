15.07.2017 10:37:16

Evli çifti kaza ayırdı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, eşi ise ağır yaralandı.

Kaza, Alaşehir-Gölmarmara yolu Gördes Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir yönünden Gölmarmara yönüne giden M.K. (47) yönetimindeki 10 V 1746 plakalı kamyonet ile Salihli yönünden Gölmarmara yönüne giden Ali Seçgin (59) yönetimindeki 45 SC 4956 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ali Seçgin ile yanında bulunan eşi Gülhanım Seçgin (43) ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Ali Seçgin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Gülhanım Seçgin ise ilk tedavisinin ardından Manisa Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü M.K. gözaltına alındı.



Kazada hayatını kaybeden Ali Şeçgin'in Salihli'ye bağlı Çayköy Mahallesi'nde ikamet ettiği ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.