11.05.2017 19:29:48

Evlerinde PKK ve DEAŞ materyalleri bulunan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Mardin'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve evlerinde 2 uzun namlulu silah ile terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye ait örgütsel materyaller ele geçirilen şüpheli ve babası tutuklandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Mardin'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve evlerinde 2 uzun namlulu silah ile terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye ait örgütsel materyaller ele geçirilen şüpheli ve babası tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli Sabrinaz B. ve babası Mehmet Arif B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen zanlılar, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ile "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermilerin satın alınması, bulundurulması" suçlarından tutuklandı. Ele geçen silahların balistik incelemesinin ise devam ettiği öğrenildi.Polis ekiplerince 6 Mayıs'ta Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde gözaltın alınan şüpheli Sabrinaz B'nin evinde yapılan aramada 2 Kalaşnikof tüfek, av tüfeği, 2 şarjör, 319 fişek ile terör örgütü PKK'ya ait bez parçası, PKK elebaşı Abdulah Öcalan'a ait kitaplar, FETÖ/PDY ile iltisaklı kurumların yayınlarına ait kitaplar ve terör örgütü DEAŞ arması bulunan kitaplar ile çok sayıda cep telefonu, sim kartlar, hard diskler, flash bellekler, hafıza kartları, bilgisayar ve dijital materyaller bulunmuştu.