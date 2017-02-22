22.02.2017 10:25:42

Evlerinde mahsur kalan 200 kişi kurtarıldı

ABD'nin batısındaki California eyaletinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar sonucu suyun derinliği bir buçuk metreyi buldu. Evlerinde mahsur kalanlar teknelerle kurtarıldı.

Eyalet genelinde günlerdir süren şiddetli yağışlar büyük hasarlara neden oluyor.

San Francisco ve Silikon Vadisi'nin güneyinde bulunan San Jose kentinde bir bölge tamamen sular altında kaldı. Görevli ekipler 60'tan fazla ev ve onlarca aracın etkilendiği bu olayla ilgili kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Şerif departmanı ve itfaiye ekipleri bazı binalarda mahsur kalan kişileri kurtarmak için 1,5 metreyi aşan suda teknelerle çalışma yaptı. Sular altında kalan evlerinden tahliye edilen yaklaşık 200 kişi San Jose Belediyesi tarafından geçici olarak barınaklara yerleştirildi.

BARAJ VE DERE TEŞKINI AFETİN BOYUNTUNU ARTIRDI

San Jose İtfaiyesinden Mitch Matlow, yaptığı açıklamada, Anderson Barajı'ndan taşan sular ve Coyote Deresi'nin su seviyesinin yükselmesinin afetin daha fazla hissedilmesine yol açtığını söyledi.

Matlow, 60'ı aşkın evde mahsur kalan kişileri tahliye ettiklerini, bunun yanı sıra bölgedeki hayvanları kurtardıklarını ifade etti.

Vatandaşlardan müteahhit Val Kazimirov ise kiracısının kendisini arayıp afet yaşandığını söylemesi üzerine evini kontrol etmeye geldiğini anlattı.

Evinde büyük hasar oluştuğunu belirten Kazimirov, "Doğal afet için yapabileceğimiz bir şey yok. Kirada kalanların durumu iyi değil, gidecek başka yerleri yok.'' diye konuştu.