02.03.2017 10:43:54

Evlenme ve boşanmalar arttı

Çanakkale'de evlilik ve boşanma sayıları, bir önceki yıla göre arttı.

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Çanakkale'de evlilik ve boşanma sayıları, bir önceki yıla göre arttı.Türkiye genelinde, evlenen çiftlerin sayısı 2015 yılında 602 bin 982 iken 2016 yılında yüzde 1,4 azalarak 594 bin 493 oldu. Kaba evlenme hızı binde 7,5 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2015 yılında 131 bin 830 iken 2016 yılında yüzde 4,3 azalarak 126 bin 164 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,59 olarak gerçekleşti. Çanakkale'de ise evlenmelerde yüzde 3.3, boşanmalarda ise yüzde 3.4 artış oldu.