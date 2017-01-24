24.01.2017 18:57:27

Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan zanlılar yakalandı

Afyonkarahisar'da evlenme vaadi ile bir şahsı yaklaşık 28 bin 500 TL dolandırmaya çalışan 2'si kadın 3 kişi polis tarafından yakalandı.

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Afyonkarahisar'da evlenme vaadi ile bir şahsı yaklaşık 28 bin 500 TL dolandırmaya çalışan 2'si kadın 3 kişi polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgilere göre, kentte yaşayan K.K. isimli bir şahsın evlenmek amacıyla aracılar vasıtasıyla İzmir'den bir kadınla tanıştığı belirtildi. Kadınla evlenmek için 20 bin TL başlık parası veren K.K., isimli şahsın kadını daha sonra Afyonkarahisar'a getirdiği kaydedildi. Daha sonra kadın ve yanında bulunan biri kadın, biri erkek olmak üzere toplam 3 kişi ile alışverişe çıktığı ve 8 bin 400 TL değerinde ziynet eşyası ile giysi aldığı aktarılan K.K.'nın dalgınlığından yararlanan şahısların bir ticari taksiye binerek kaçtıkları iddia edildi. Bunun üzerine K.K. isimli damat adayının polisi arayarak yardım istediği öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent çıkışındaki bir dinlenme tesisi yakınında dolandırıcılık olayına karışan 3 şahsı gözaltına aldı.Gözaltındaki 2'si kadın biri erkek olmak üzere toplam 3 şahsın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.