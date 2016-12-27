28.12.2016 05:09:18

'Evlatlarımız yanıyor, başkanlık konuşuyoruz'

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Anayasa değişikliği çalışmaları ve son dönemde yaşananlara tepki gösterdi...

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın IŞİD tarafından yakıldığı iddia edilen askerlerin görüntüsünü izletmek istemesi tansiyonu yükseltti.

Ajanslarda yer alan bilgide; CHP'li Yalım, IŞİD'in internette yayınladığı 'Türk askerlerini yaktığı' iddia edilen görüntüleri izletmek isteyince Anayasa Komisyonu'nda gerginlik yaşandı.

​Bu durum üzerine, AK Parti sıralarından Yalım'a tepki gösterildi. CHP'li Yalım, partisinin grup başkanvekillerinin uyarısı üzerine görüntüyü yarıda kesti.

CHP'li Yalım, "Bu görüntüleri izleyince içim yandı. Benim kalbim bu görüntüleri izlemeye dayanmadı. Evlatlarımız yakılıyor, biz burada başkanlık konuşuyoruz. Çocuklarımızı savunmak zorundayız" diye konuştu.

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