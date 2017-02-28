28.02.2017 18:51:01

Evkur Yeni Malatyaspor, puan kaybetmek istemiyor

Sportif direktör Ravcı:'Bizim için güzel, kayıpsız bir hafta oldu. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Birbirinden zorlu 12 maçımız var'

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, ligde puan kaybı yaşamadan sezonu tamamlamak istediklerini belirtti.

Ravcı, Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geride kalan hafta oynadıkları Altınordu maçında galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Şampiyonluk hedefleri doğrultusunda İstanbul'daki Vodafone Arena'da çıktıkları 2 maçı da kazandıklarını anımsatan Ravcı, "Bu anlamda İstanbul bize şanslı geldi. Bizim için güzel, kayıpsız bir hafta oldu. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Birbirinden zorlu 12 maçımız var. Artık yavaş yavaş geri sayıma başladık." ifadelerini kullandı.

Futbolculara güvenlerinin tam olduğunu dile getiren Ravcı, "Her zorluğun altından kalkabilecek, iyi oyunculara sahibiz. Bu işin sonunu getireceklerine, şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine inanıyoruz. Bizim için önemli bir hafta başlıyor. Yine zorlu bir maça çıkacağız. İyi çalışıyoruz. İnşallah bu başarımız 12 maç boyunca devam eder." şeklinde konuştu.

Ligin 23. haftasında deplasmanda Balıkesirspor'la karşılaşacaklarını hatırlatan Ravcı, rakiplerinin iyi bir ekip olduğunu aktardı.

Balıkesirspor karşısında da kazanan taraf olmak istediklerini belirten Ali Ravcı, "Bizim için rakip fark etmiyor. Kendi oyunumuzu, mücadelemizi sahaya yansıttığımız müddetçe bizim için sıkıntı yok. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.