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Evkur Yeni Malatyaspor liderliği vermek istemiyor
16.02.2017 16:10:04

Evkur Yeni Malatyaspor liderliği vermek istemiyor

20. haftası geride kalan TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor, hafta sonu oynayacağı Gaziantep Büyükşehir müsabakasına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

20. haftası geride kalan TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor, hafta sonu oynayacağı Gaziantep Büyükşehir müsabakasına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

Takımın Sportif Direktörü Ali Ravcı yaptığı açıklamada, "Biz aldığımız liderliği bundan sonraki haftalarda da inşallah bırakmayacağız. Biz sadece maç inçin dışarı gideceğiz. Antrenmanlarımız Malatya'da devam edecek" dedi.

"Daha az hata yapmamız lazım"

Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ravcı, Denizli maçında aldıkları 3 puanın önemine işaret ederek, "Denizli karşında çok önemli bir galibiyet elde ettik. Bu haftayı biz karlı kapattık. Rakiplerimizin puan kaybetmesi tekrar liderliği almamıza neden oldu. Bundan sonraki haftalarda inşallah liderliği bırakmayacağız. Son oynadığımız maçta özellikle ikinci yarıda oyuncularımızın göstermiş olduğu performans son derece iyi idi. Bizim için güzel bir hafta oldu. İnşallah bundan sonraki haftalar da aynı hırsla, aynı azimle devam ederiz. Çünkü haftalar git gide azalıyor. Ligin ikinci yarısında artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Daha az hata yapmamız lazım. Daha fazla çalışıp, maçlarda da dediğim gibi daha az hata yapmamız gerekiyor. Biz oyuncularımıza her zaman inandık ve güvendik. Bundan sonrada inanıyor ve güveniyoruz. Bizi sezon sonu başarıya taşıyacaklarına inanıyoruz. Onun için de çaba sarf ediyoruz, hem onlar, hem biz. Taraftarlarımıza ayrıca önemli bir görev düşüyoruz bundan sonraki süreçte. Daha çok bizle birlikte olmalarını istiyoruz. Yeni Malatyaspor'u Süper Lige taşımak için bütün herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Yönetimimiz, oyuncularımız, bizler ve personelimiz. İnşallah hep beraber sezon sonu bu mutluluğu hep beraber yaşayacağız. Tabi daha çok maç var. Şuanda herhangi kesin bir şey söylemek doğru değil. Ama biz bu yolda çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Takımın tamamen Malatya dışına çıkması söz konusu değil"

Ravcı, takımın maçlarını Malatya dışında oynaması konusuyla ilgili de konuşarak, "Takımın tamamen Malatya dışına çıkması söz konusu değil. Biz sadece maç için dışarıya gideceğiz. Antrenmanlarımız Malatya'da devam edecek. Yaşadığımız o kamp dönemi burada hava şartlarının iyi olmamasından dolayı idi. Zaten bir çok takım orayı tercih etmişti. O arayı en azından iyi değerlendirdik. Ama bundan sonraki süreçte biz antrenmanlarımızı Malatya'da yapacağız" açıklamasını yaptı.

"Hedefimiz her zaman olduğu galibiyetle dönmek"

Ravcı, bu hafta oynayacakları Gaziantep Büyükşehir maçıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Aslında her hafta zor. Ligin gidişatına, rengine baktığınızda herkesin herkesi yenebildiği bir lig yaşıyoruz. Her maç bizim için zor. Rakiplerimiz için de zor. Hedefimiz her zaman olduğu galibiyetle dönmek."
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