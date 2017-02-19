19.02.2017 18:34:38

Evkur Yeni Malatyaspor kazanıp liderliğini sürdürmek istiyor

TFF 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, kazanıp liderliğini sürdürmek istiyor.

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TFF 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, kazanıp liderliğini sürdürmek istiyor.Antep'teki zorlu maç için kara yoluyla bu şehre giden Evkur Yeni Malatyaspor, konaklayacağı otele yerleşerek kampa girdi.Evkur Yeni Malatyaspor'un 20 kişilik maç kadrosunda cezalı Murat Akça, Ferhat Kiraz ve sakat Mehmet Sak yer almadı. Takımda forma giyen 3 önemli oyuncunun yokluğunu gidermek için hafta boyunca çalışan Teknik Direktör İrfan Buz, hangi mevkide kimlere şans vereceğini belirledi.Savunmada Sadık ve Yiğitcan ikilisine geri dönen Buz, sol bekte ise sürpriz bir tercihe hazırlanıyor. Mehmet Sak ve Ferhat'ın yokluğunda Rahman'ı görevlendirecek Buz, hücum ve orta saha hattında ise herhangi bir değişikliğe gitmeyecek. Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla ilk maçta fileleri sarsan Ayite'nin formda oluşu Malatya temsilcisinin en büyük kozu olacak.Gaziantep'in yeni Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.