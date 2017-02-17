17.02.2017 18:10:30

Evkur Yeni Malatyaspor hedef için kenetlendi

TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor, pazartesi günü oynayacağı Gaziantep Büyükşehir Belediye maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

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TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor, pazartesi günü oynayacağı Gaziantep Büyükşehir Belediye maçının hazırlıklarını sürdürüyor.Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor'da çalışmalar galibiyet üzerine yapılıyor.Günde tek idman temposuyla çalışan sarı-kırmızılı takımda son yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Murat Akça dışında tüm futbolcular katıldı.İstanbul'da tedavi olduğu ve daha çok salon çalışmalarına katıldığı öğrenilen genç oyuncunun en az 2 hafta daha takımdan uzak kalabileceği öğrenildi.1 saat 45 dakika süren idmanda ısınma ve 5'e 2'nin arından, 25 dakikalık pasa dayalı taktik çalışan futbolcular daha sonra büyük sahada çift kale maça geçti. Bu bölümde idmanın dinlenme arasında futbolcularına basit sarı kartlar konusunda uyarılarda bulunan İrfan Buz, her oyuncunun kendisi için önemli olduğunu söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının taktik anlayışını da oyuncularına benimseten eden Buz'un eksik olan savunmanın solu için Rahman Buğra'yı denediği görüldü.