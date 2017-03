03.03.2017 12:16:22

Evkur Yeni Malatyaspor'dan hakem tepkisi

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Balıkesirspor ile oynayacakları maça İzmir bölgesinden hakem atanmasına tepki göstererek, "İzmir bölgesinden farklı bir bölgenin hakemi yok mu diye düşünmeye başladık. Netice itibariyle Göztepe de bu ligde lider olmak isteyen bir takım ve İzmir takımı" dedi.Balıkesir yolcuğu öncesi Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına konuşan Teknik Direktör İrfan Buz, takımın şampiyonluk şansını değerlendirdi."Henüz oynanacak 12 maç ve uzunca bir hafta var"Ligde her geçen hafta stres düzeyinin artacağını belirten İrfan Buz, "Geçtiğimiz hafta Vodafone Arena Stadı'nda Malatya'dan ve İstanbul'da yaşayan taraftarlarımızın önünde muhteşem bir ambiyans içerisinde güzel top oynayıp müsabakadan galip ayrılan taraf biz olduk. Taraftarımız futbolcularım için gerçekten performans anlamında itici bir güç. Altınordu maçının ilk devresinde sağlı sollu çok baskın top oynayarak rakibi yarı sahalarına hapis ettiğimizi düşünüyorum. Tabi bu baskıyı özellikle ilk yarı gole çeviremedik ama ikinci yarı golü bulduk. Her zamanki gibi maçın gol kilidini Dialiba açtı. Golden sonra maçta tabi ki istediğimizi daha iyi sahaya yansıtmaya başladık ve pozisyonlara girerek son dakikalarda ikinci golü atarak skoru belirledik. Kazandığımız için mutluyuz ama her geçen hafta bu ligde her takımın stres düzeyi artacak, her takım kritik maçlar oynamaya başlayacak. Henüz oynanacak 12 maç ve uzunca bir hafta var. Şu an lider olmamızdan ziyade biz her maça müsabaka müsabaka bakarak puan ya da puanlarla sahadan ayrılmak istiyoruz. Bu hafta önemli Balıkesir maçı var. Eksiklerimizle oraya gidiyoruz ama kadromuz da bulunan tüm oyuncular yeteneklerini ve performanslarını maçın son düdüğüne kadar yansıtabilecek futbolcular. Galibiyet için gideceğimiz için inşallah en iyi skorla da oradan ayrılacağız" şeklinde konuştu.Hakem tepkisiBuz, bu haftaki maçlarına İzmir bölgesinden hakem atamasını da eleştirerek, "Her zaman şunu vurgulamak istiyorum; Yeni Malatyaspor kulübü gerçekten büyük bir camia. Kulüp olarak üzerine gitmemiz gereken eksiklerimiz var. Öte yandan tabi ki iyi olan taraflarımız da var. Vodafone Arena Stadı'nın kapılarının bize açılmasında en büyük payı olanlardan Yönetim Kurulu Üyemiz Erdal Gündüz çok büyük çabalar içerisine girdi. Kulüp olarak çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Parantez içerisinde şunu belirtebilirim ki hakemlerden Kutluhan Bilgiç bizim Sivas'ta oynadığımız maçımızı kabul ediyoruz iyi yönetti. Ama İzmir bölgesinden farklı bölge hakem hiç mi yok diye düşünmeye başladık. Netice itibariyle Göztepe de bu ligde lider olmak isteyen bir takım ve İzmir takımı. Çıktığımız her kritik maçta futbolcularımızın daha sakin ve sinirlerine hakim olması gerektiğini her fırsatta kendilerine de söylüyorum. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor, gözlerin futbolcuların üzerinde olduğu kadar hakemlerin de üzerinde olacağını vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.