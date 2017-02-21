21.02.2017 19:08:25

Evinin önünde yere yığılan genç hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde evinin önünde aniden yere yığılan 23 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde evinin önünde aniden yere yığılan 23 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Çerkezköy'ün Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak üzerinde meydana geldi. Özel bir firmada çalışan Ali Tombul (23), apartmana girip evinin kapısının önüne geldiği sırada aniden yere yığıldı. Ailesi tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Tombul, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.2 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Ali Tombul'un ölüm haberini alan yakınları, anne ve babası sinir krizi geçirdi. Tombul'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurulu'na sevk edildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.