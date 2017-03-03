03.03.2017 15:34:15

Evini uyuşturucu serasına çevirdi

Yalova'da evini uyuşturucu serasına çeviren bir kişi yakalandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Yalova'da evini uyuşturucu serasına çeviren bir kişi yakalandı.Aldığı bir istihbarat sonrasında 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe başlayan Yalova Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ve Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yaşayan ancak Çınarcık'a gelerek burada bir daire kiralayan N.B. (22) adlı şahsın esrar ürettiği ve sattığını tespit etti. Şahsın İstanbul'dan gelerek evine girmesi ile birlikte düğmeye basıldı. Ekipler eve girdiklerinde esrar serasına dönüştürülmüş bir daire ile karşılaştı. Bitkinin yetiştirilmesi için gereken bütün teçhizatla donatılan odada otomatik sulama, otomatik iklimlendirme ve havlandırma sistemleri bulundu. Polis oda içerisindeki 300 kök hintkenevirine el koyarak imha etti. Gözaltına alınan N.B. ise adliyeye sevk edildi.Kadın uyuşturucu tacirleri yakalandıÖte yandan Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'ne de 2 ayrı operasyon gerçekleştirilen Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapan C.B. (33) ve U.D. (35) isimli kadın zehir tacirlerini yakaladı. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise 1 kilogram bonzai, 95 gram esrar, 23 adet tabanca mermisi ve 1 adet tabanca şarjörü de ele geçirdi. Kadınlar adliyeye sevk edildi.(SÇ-MŞ)Görüntü DökümüPolis tarafından daireden çekilen görüntü, şahısların adliyeye çıkartılmaları