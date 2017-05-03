04.05.2017 00:15:40

Evinde başından vurulmuş bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde polis ekipleri, kavga ihbarı üzerine gittikleri evde silahla vurulmuş ceset buldu

Germencik ilçesinde bir kişi evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Park Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nden bir kavga ihbarı alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 43 yaşındaki Şükrü Aytuçtek'in oturduğu eve gitti.

Ekipler, evin oturma odasında yerde hareketsiz yatan Aytuçtek'in başından silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Karakola giden Aytuçtek'in eşinin, "eşini öldüren kişinin CHP Germencik İlçe Başkanı M.B. olduğunu" iddia ettiği öğrenildi.

Ekipler cinayet zanlısı M.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

AA muhabirine açıklama yapan CHP İl Başkanı Bayram İnci, "Tabii biz de olayı yeni duyduk. Böyle bir şey var mı bilmiyoruz. Bekliyoruz. Biz de kendisine telefonla ulaşamadık. Eğer böyle bir şey varsa bu bizim için üzüntü vericidir. Ne olmuştur öğreneceğiz." dedi.