08.05.2017 15:40:43

Evinde 343,9 gram esrar ile yakalanan şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından evine yapılan baskında 343,9 gram esrar ile yakalanan kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Afyonkarahisar'da polis tarafından evine yapılan baskında 343,9 gram esrar ile yakalanan kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilerde, operasyonun Sultandağı ilçesinde gerçekleştirildiği kaydedildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satışı yapan şahıslar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde bir şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına eldi. Şüphelinin yapılan ev ve iş yeri aramalarında ise toplam 343,9 gram esrar maddesi ele geçirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.