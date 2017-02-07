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'Evimi değerinin altında istimlak ediyorlar' diyen kadına Başkan Karalar'dan tepki
07.02.2017 13:40:28

'Evimi değerinin altında istimlak ediyorlar' diyen kadına Başkan Karalar'dan tepki

Adana'da yapılacak olan Kent Meydanı Projesi kapsamında gerçekleştirilen kentsel dönüşüm sırasında evinin 74 bin liraya istimlak edildiğini ileri süren kadına Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar tepki gösterdi. Karalar, 'Biz kimsenin evini değerinin altında almıyoruz. Kendisine 100 bin TL'nin üzerinde para ve sıfır daire teklif edilmiştir fakat kabul etmemiştir' dedi.

Adana'da yapılacak olan Kent Meydanı Projesi kapsamında gerçekleştirilen kentsel dönüşüm sırasında evinin 74 bin liraya istimlak edildiğini ileri süren kadına Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar tepki gösterdi. Karalar, "Biz kimsenin evini değerinin altında almıyoruz. Kendisine 100 bin TL'nin üzerinde para ve sıfır daire teklif edilmiştir fakat kabul etmemiştir" dedi.

Seyhan Belediyesi, Adana Kent Meydanı (Barış ve Demokrasi Meydanı) Projesi için Sucuzade Mahallesi'nde kamulaştırma çalışması başlattı. Kamulaştırmanın yüzde 60'ı tamamlanırken, belediye ile vatandaşlar arasında kamulaştırma bedeli ve yıkımın özensiz yapıldığı iddiaları üzerine sorunlar ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün Şerife Toprak isimli vatandaş da belediyenin evini değerinin altında aldığını öne sürmüştü.

"3 kişi karşı çıktı diye projeden vazgeçmeyeceğiz"

Bu olaylar üzerine Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da basın mensuplarına açıklama yapıp, kimsenin evini değerinin altında almadıklarını ifade etti. Karalar, "Aslında dün televizyona çıkan kadın bana da geldi. Paranın az olduğunu söyledi. Ben de ona 500 metre geride çok modern bir bina yapıyoruz diye ona bir ev önerdim karşılığında. Kendisinin aşağı yukarı 80 metrekare bir binası var. Binaya kendi kafamıza göre bir fiyat veremiyoruz. Bayındırlık fiyatları üzerinden gidiyoruz. Oradaki arkadaşlarımızın da bir memnuniyeti vardı. Ama daha sonra bu güzelliği yapmamızı istemeyen kişiler ablamızı doldurmuş saygı duyuyoruz. Orada 3 arkadaşımız hakkından fazla para istedi diye projeden vazgeçecek değiliz. Biz bu projeyi kimseyi mağdur etmeden bitireceğiz" dedi.

"Mahkemenin verdiği parayı reddedemeyiz"

Sucuzade Mahallesi Muhtarı Nihat Akyıldız'ın da 'evlere değerinden az fiyat biçiliyor' demesini eleştiren Başkan Karalar, muhtarı arayıp konuştuğunu belirtti. Karalar, "Muhtarı da aradım. Dedim 'muhtar seninle bu projeyi birlikte yapıyorduk'. Bana 'ya ne yapayım kadın çok sıkıştırdı diye öyle dedim' diyor. Yasa var mahkeme var. 236 hak sahibi içerisinde 90'ı mahkemeyi tercih etmiş. Onların da yarısından fazlasıyla uzlaşıp mahkemeyi geri çektirdik. 40'a yakın hak sahibi var. Biz mahkemenin verdiği parayı reddedemeyiz" diye konuştu.

"İnsanları mağdur etmek için bu projeleri yapmıyoruz"

Şerife Toprak'ın '2 katlı evime 74 bin TL teklif ettiler' demesinin de yalan olduğunu ifade eden Karalar, şunları söyledi:

"O hanımefendiye 100 bin TL üzerinde para verdik. Birde yeni binadan 136 metrekarelik daire önerdiler. 10-15 bin liralık farkla daire önerdiler. Biz insanlarımızı mağdur etmek için bu işleri yapmıyoruz ki. Biz Adana'ya çok güzellik katmak, güzel bir meydana kavuşturmak için bu işlere giriştik. Zaten bu yapıların tamamı ruhsatsız. En ufak bir afette yıkılacak şekilde binalar onların hepsi."

Yıkım sırasında molozların alınmadığını öne süren vatandaşların tepkilerine de Başkan Karalar, "Yıkım esnasında o molozlar alınmış. Orada moloz kalır mı. O pisliğin orada kalması zaten mümkün değil" dedi.

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