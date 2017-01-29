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'Evetle Türkiye'nin önü açılacak'
29.01.2017 14:53:13

'Evetle Türkiye'nin önü açılacak'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, referandum süreci 'evet' damgasıyla tamamladığı anda Türkiye'nin önünün açılacağını, daha hızlı büyüyeceğini ve daha hızl

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, referandum süreci 'evet' damgasıyla tamamladığı anda Türkiye'nin önünün açılacağını, daha hızlı büyüyeceğini ve daha hızlı kararlar alacağını söyledi.

Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte Mersin Şehir Hastanesinin 3 Şubat 2017 Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılışı öncesinde geldiği Mersin'de Vali Özdemir Çakacak'ı ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Mersin ilinin önümüzdeki hafta milletle birlikte Türkiye'de bir ilki yaşatacağını vurgulayan Bakan Elvan, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en modern hastanelerinden bir tanesinin önümüzdeki hafta Mersin'de açılacağını bildirdi. Sağlık Bakanı Akdağ ve ekibine teşekkür eden Elvan, 3 yıl gibi bir sürede dünyanın en modern hastanelerinden birinin Mersin'de gerçekleştirilmesinin büyük bir başarı olduğunu ifade ederek, "İnşallah sadece Mersin halkımıza değil, özellikle sağlık turizmi açısından hizmet edecek olan bu şehir hastanemiz, Mersin ilimizin gelişmesine ve kalkınmasına da önemli katkı sağlayacaktır. Bu açıdan bu hastanemizi çok önemsiyorum. Özellikle sağlık turizminin geliştirilmesini, Mersin ilimiz için çok önemsiyorum. Mersin sağlık turizmi açısından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden bir tanesi olacak. Bundan emin olunuz. Bunun meyvelerini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

"REFERANDUMU 'EVET' DAMGASIYLA TAMAMLADIĞIMIZ ANDA TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇILACAKTIR"

Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, Anayasa değişikliğine ilişkin referanduma değinen Bakan Elvan, tüm milletten referandum için destek istedi. Referandum sürecinin son derece kritik bir süreç olduğunu ifade eden Elvan, şunları söyledi:

"Biz özellikle bu kritik dönemlerde kimin dost, kimin düşman olduğunu çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Türkiye'nin birliğe, beraberliğe, bütünlüğe ihtiyacı var. Türkiye'nin çok daha güçlenmesine ihtiyacı var. O açıdan özellikle önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek olan referandumun milletimiz için, Türkiye'miz için, Mersinimiz için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer biz gerçekten istiklalimizi, istikbalimizi düşünüyorsak, çocuklarımızı, torunlarımızı daha iyi bir yaşama kavuşturmak istiyorsak bu referandum sürecini son derece sağlıklı geçirmemiz gerekiyor ve referanduma tüm millet olarak destek vermemiz gerekiyor. Gerçekten özellikle referandum sürecinin milletimiz için, ülkemiz için son derece kritik olduğunu söyledim ama biz referandum sürecini 'evet' damgasıyla tamamladığımız anda Türkiye'nin önü açılacaktır. Bunu net olarak söylüyorum. Türkiye daha hızlı büyüyecektir, daha hızlı kararlar alacaktır."

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ LİDERE İHTİYACI VAR"

Dünyanın önemli bir süreçten geçtiğinin altını çizen Elvan, şöyle devam etti:

"Öyle bir süreçten geçiyoruz ki, dünyada güçlü liderliğin ön planda olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Onun için Türkiye'nin güçlü lidere, güçlü liderlere ihtiyacı var. Ancak biz bu Anayasa değişikliğiyle bunu gerçekleştirebiliriz. Aksi takdirde Türkiye gerçekten tıkandı. Son dönemde yaşananları görüyorsunuz. Meclis'te yaşananları görüyorsunuz. Dolayısıyla bizim hızlı karar alabilmemiz ve Türkiye'nin gücüne güç katabilmesi için mutlaka Mersinli hemşehrilerimizin de bu sürece destek vereceğine inanıyorum."

(Hüseyin Kar - Kıymet Gökçe / İHA)

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