04.02.2017 11:04:07

'Evet' diyen çiftlere altın Başkan Duymuş'tan

Bilecik'in Vezirhan Beldesi'nde 'evet' diyen çiftlere gram altın hediye edilecek.

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Bilecik'in Vezirhan Beldesi'nde "evet" diyen çiftlere gram altın hediye edilecek.Yeni evlenecek olan çiftlere yardımcı olmak amacıyla düzenlenen kampanyalara Vezirhan Belde Belediyesi de gram altınla destek olacak. Evet diyenlere gram altının hediye edileceği kampanya hakkında açıklama yapan Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Evet diyenlere altınları bizden. Hükümetimiz yeni evlenecek gençlerimize bir çok konuda yardımcı olacak. Beyaz eşyada nisan ayı sonuna kadar yapılan ÖTV indirimine ve mobilyada yapılan KDV indirimine Vezirhan Belediyesi olarak destek olacağız. Beyaz eşyada ve mobilyada yapılan bu indirim yeni evlenecek olan gençlerimizin yüzünü güldürdü. Yeni evlenecek olan gençlerimizin hayatlarındaki en önemli 'evet'lerine de belediyemizden bir hediye olarak gram altın vereceğiz. Nisan ayı sonuna kadar Belediyemizde nikah kıydıran çiftimize nikah hediyesi de bizden" ifadelerini kullandı.