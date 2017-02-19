19.02.2017 12:26:44

'Evet demezseniz Perinçek ile aynı saftasınız'

Nihal Bengisu Karaca, Bahçeli'nin MHP’lilere 'Evet' demezseniz Perinçek’le aynı saftasınız demek istediğini söyledi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

Habertürk Yazarı Nihal Bengisu Karaca, Bahçeli'nin “Eğer Doğu Perinçek ve ‘Hayır'cı yoldaşları ile Erdoğan arasında tercih hakkımız olacaksa Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkesin bilmesi gerekir. Bunlar çılgına dönse de millet için, devlet için ‘Evet', Türklüğün bekası için ‘Evet' diyeceğiz” sözlerini değerlendirdi.

Bu konuyu köşesine taşıyan Nihal Bengisu Karaca, açıklamaların üzerinden zaman geçmesine rağmen hala önemli olduğunu söyledi.

Nihal Bengisu Karaca'nın ilgili yazısı şöyle;

"Üzerinden epey zaman geçti ama MHP'deki çatlak iddialarına, dahası tabandaki “Hayır”cılara ilişkin bir polemik olması hasebiyle önemi hâlâ sürüyor. AK Parti'nin MHP ile ortak miting yapabileceği bilgisi de gündeme düştüğüne göre Devlet Bahçeli'nin kalkıp ortada önemli bir durum da yokken Doğu Perinçek'i hedef alarak, “Eğer Doğu Perinçek ve ‘Hayır'cı yoldaşları ile Erdoğan arasında tercih hakkımız olacaksa Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkesin bilmesi gerekir. Bunlar çılgına dönse de millet için, devlet için ‘Evet', Türklüğün bekası için ‘Evet' diyeceğiz” şeklinde bir cümle kurmaya neden gerek duyduğu üzerinde daha detaylı durmak için hâlâ geç değil.

70'Lİ YILLAR UNUTULMAZ

Zira Doğu Perinçek'in cevabı da ilginçti. “Oylama olsa ülkücüler Devlet Bahçeli yerine beni seçer” demekle kalmadı, şöyle bir cevap verdi: “FETÖ'nün 15 Temmuz darbesini esas olarak Vatan Partisi'nin dik duruşu önledi. Ve tabii Tayyip Erdoğanlar da önledi. Tayyip Erdoğan, AKP ile Vatan Partisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri önledi. Ancak bunların arasına nifak sokarak Amerikan planları ilerletilebilir. Erdoğan'ı tercih edenler, Perinçek'i de tercih etmiş olacaklar.”

Ancak bütün bu sözlerden geriye kalan AK Parti tabanındaki karasızların da kafasını karıştırabilecek “Erdoğan'ı seçince zaten Perinçek'i seçmiş oluyorsun” cümlesi oldu. Yılların siyaset kurdu Perinçek herhalde bunu hesaplamamış değil. Dahası ta Çin'den buralara uzattığı açıklamanın içinde birkaç kez “ABD, Erdoğan ile aramızı açmaya çalışıyor” ifadesi geçiyordu.

Mesele sadece MHP tabanındaki “Hayır”cı ülkücülerin yüzünü Perinçek'e dönüp dönmediği meselesi değil. 70'li yılları hatırlayan hiçbir ülkücünün buna tevessül etmeyeceği az çok tahmin edilebilir. Ancak kartların değil ülke, küresel çapta yeniden karıldığı bir dünyada kimsenin, hele gençlerin 70'li yıllara bakmayacağı da iddia edilebilir. Ancak bu ayrı bahis.

"EVET DEMEZSENİZ PERİNÇEK İLE AYNI SAFTASINIZ..."

Bahçeli'nin açıklaması “siyasi hafızası sağlam” MHP'li siyasetçilere, milletvekillerine ve teşkilata bir meydan okuma içeriyor. “Bu referandumda yeriniz ‘Evet'in yanı değilse Perinçek'le aynı saftasınız demektir, hazmedebiliyorsanız buyrun” demek istiyor."

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