12.07.2017 00:10:50

‘Eve kavuşmanın huzuru…’

'Adalet yürüyüşü'nün ardından Ankara'daki evine bugün karayolu ile ulaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, '27 gün sonra evime dönüyorum. Evime geldim huzurluyum' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet yürüyüşü"nün ardından Ankara'daki evine bugün karayolu ile ulaştı.

Kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "27 gün sonra evime dönüyorum. Evime geldim huzurluyum. E-5 karayolu üzerinden geldim. Yürüdüğüm yerleri bu sefer arabayla geçtim. Bu kadar yolu nasıl yürümüşüm diye zaman zaman arkadaşlarıma sordum. Eve gelmenin eve kavuşmanın huzuru içindeyim. Umarım benim duyduğum huzuru Türkiye'de ki bütün vatandaşlarım duymuş olur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 gün sonra Ankara'daki evine ulaştı. Kılıçdaroğlu, "27 gün sonra evime dönüyorum. Evime geldim huzurluyum. E-5 karayolu üzerinden geldim. Yürüdüğüm yerleri bu sefer arabayla geçtim. Bu kadar yolu nasıl yürümüşüm diye zaman zaman arkadaşlarıma sordum. Selamlar Köyü'ne uğradım. Bulak Köyü'ne uğradım. Her iki köyde oturan vatandaşlarımın çayını kahvesini içtim. Hepsini yürekten teşekkür ediyorum. Dolayısıyla eve gelmenin eve kavuşmanın huzuru içindeyim. Umarım benim duyduğum huzuru Türkiye'de ki bütün vatandaşlarım duymuş olur. Zaten bu adalet yürüyüşünün temel amacı buydu. Hepimiz bu ülkede huzur içinde yaşayalım"diye konuştu.