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Eve el bombalı saldırı: 1 ölü
29.12.2016 21:09:57

Eve el bombalı saldırı: 1 ölü

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir eve el bombası atılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir eve el bombası atılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay önceki gece saat 02.30 sıralarında İpekyolu ilçesine bağlı Cevdet Paşa Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde C.Ö.'nün yattığı odanın camını kıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler odanın içine el bombası attı.

Atılan el bombasının büyük bir gürültü ile patlaması sonucu ağır yaralı olarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılan C.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıda hafif yaralanan C.Ö.'nün eşi M.Ö.'nün ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı, olayda hayatını kaybeden C.Ö.'nün ise dün sabah saatlerinde akrabaları tarafından toprağa verildiği bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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