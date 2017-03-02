02.03.2017 16:42:50

Evden set üstü ocak ve şofben çalındı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evden set üstü ocak ve şofben çalındı.

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evden set üstü ocak ve şofben çalındı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yusuflar Mahallesi'nde Ş.G.'ye ait eve kimsenin olmadığı esnada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kapı zorlanarak girildi. Akşam eve geldiğinde durumu fark eden Ş.G., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin 1 adet set üstü ocak ve 1 adet şofbeni çaldığını belirledi. Ş.G.'nin durumu bildirdiği jandarma ekipleri olayla alakalı soruşturma başlattı.