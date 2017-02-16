16.02.2017 19:08:50

Ev yangını korkuttu

Manisa'nın Salihli ilçesinde yoldan geçen gençlerin fark ettiği ev yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

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Manisa'nın Salihli ilçesinde yoldan geçen gençlerin fark ettiği ev yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Aksoy Mahallesi'nde Mesut Esenman'a ait evde, kimsenin olmadığı bir saatte çıkış nedeni belli olmayan sebepten dolayı yangın çıktı. Yoldan geçen gençlerin dumanları fark etmesi üzerine, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın kısa süreli paniğe neden olurken, evde ise maddi hasar meydana geldi.Polis ise yangınla ilgili çalışma başlattı.