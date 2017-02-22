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Ev Ortamında Fiziksel Etkinlik Projesi
22.02.2017 17:43:19

Ev Ortamında Fiziksel Etkinlik Projesi

İnönü Üniversitesi ile Yeşilyurt Belediyesi iş birliğinde 'Özel Gereksinimli Çocuk ve Gençlere Yönelik Ev Ortamında Fiziksel Etkinlik Uygulamaları Projesi' protokolü imzalandı.

İnönü Üniversitesi ile Yeşilyurt Belediyesi iş birliğinde "Özel Gereksinimli Çocuk ve Gençlere Yönelik Ev Ortamında Fiziksel Etkinlik Uygulamaları Projesi" protokolü imzalandı.

Rektörlük binasında düzenlenen projenin imza törenine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Cemal Gündoğdu ve proje görevlileri katıldı.

Yeşilyurt Belediyesi ilçe sınırlarında ikamet eden 5-17 yaş arası 24 çocuğun faydalanacağı projenin imza töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın göreve geldiği günden itibaren şehirle üniversite arasındaki mesafeyi kısalttığı söyledi.

Başkan Polat, İnönü Üniversitesi'nin Malatya'nın ve sanayisinin gelişimi için sivil toplum kuruluşlarıyla beraber her zaman birlikte olması gereken bir kurum olduğunu belirterek, "Ahmet Kızılay hocam da göreve başladığı ilk andan itibaren, nitekim daha o zaman henüz göreve başlamamıştı ve o zaman 15 Temmuz darbe girişiminden sonra milletin bir direnişi söz konusuydu. Cumhurbaşkanımız kendisini göreve verdiği andan itibaren ilk kutlamasını da direniş meydanında yapmış oldu. Ama ondan sonraki süreçte de gerek belediyemizde gerek diğer kuruluşlarımızda aktif bir şekilde çalışma ortaya koymakta" diye konuştu.

İnönü Üniversitesi ile Yeşilyurt Belediyesinin ortaklaşa yapacakları engelli çocuklarla ilgili bir çalışmanın imza töreni için bir araya geldikleri dile getiren Başkan Polat, "İnşallah üniversitemizde ki beden eğitiminde okuyan kardeşlerimiz Yeşilyurt Belediye sınırları içindeki engelli kardeşlerimize gidecekler. Onlara sporlarını yaptıracaklar. Engellilerle yaptığımız mesafe bizim gelişmişliğimizi gösterir. Bu gün de inşallah bunun imzasını yapacağız. Kıymetli hocama tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu proje gerçekten çok örnek bir proje olacak"

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise Özel Gereksinimli Çocuk ve Gençlere Yönelik Ev Ortamında Fiziksel Etkinlik Uygulamaları Projesinin Türkiye'de bir ilk olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu proje gerçekten çok örnek bir proje olacak. Bu proje İnönü Üniversitemizin Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Belediyesi sınırları içerisinde özel çocuklarımıza fiziksel olarak aktivite yapamayan çocuklarımıza bizim beden eğitimi spor yüksekokulumuzun hocaları ve son sınıf öğrencileri evlerine gidecek, evlerinde bu çocuklarımıza spor, egzersiz ve fiziksel aktivite yaptıracak."

"Yeşilyurt Belediyemiz lojistik destek sağlayacak"

Protokol süresinin altı aylık olduğuna değinen Rektör Prof. Dr. Kızılay, "Proje kapsamında 24 ailemiz var, özel çocukları var. Bu ailelerimizin özel çocuklarına bizim beden eğitimi hocalarımız ve 48 son sınıf öğrencimiz 15 Şubat ile 15 Ağustos arasında 6 ay boyunca evlerinde hocalarımızın gözetiminde egzersizler yaptıracaklar. Yeşilyurt Belediyemiz lojistik destek sağlayacak. Biz de bu iş için insan kaynağını sağlayacağız ve uygulamasını yapacağız. 5-17 yaş arasında olan kız ve erkek çocuklu 24 ailemizin özel evlatları olacak" şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Kızılay, Başkan Polat'a göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederek, projenin uygulanacağı 6 aylık süre zarfında Başkan Polat'la aileleri ve çocukları ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Başkan Polat ve Rektör Prof. Dr. Kızılay, "Özel Gereksinimli Çocuk ve Gençlere Yönelik Ev Ortamında Fiziksel Etkinlik Uygulamaları Projesi" protokolünü imzaladı.
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