02.03.2017 10:39:21

Ev'lenen kedileri, vatandaşlar sahiplendi

Elazığ'da belediye tarafından şehrin belirli bölgelerine bırakılan 'Kedi evlerine' gelen kedilere vatandaşlar da sahip çıkmaya başladı.

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Elazığ'da belediye tarafından şehrin belirli bölgelerine bırakılan "Kedi evlerine" gelen kedilere vatandaşlar da sahip çıkmaya başladı.Elazığ Belediyesi tarafından, bu yıl kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle kentin belirli bölgelerine sokaklarda yaşayan kediler için yaptırılan kedi evleri bırakılmıştı. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürekli mama ile kontrol altına alınan kedi evlerine, vatandaşlarda sahip çıkıyor. Kedi evlerine kedilerin geldiğini gören duyarlı vatandaşlar, yiyecek vererek onlara sahipleniyor.70 kediye sahiplenen Nuriye teyze de memnunTarihi Harput Mahallesi'nde yaşayan ve 70 kediye bakan 57 yaşındaki Nuriye Yücesoy da uygulamadan duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Dışarıda ve bahçede olan kedilere kedi evlerinde bakmaya başladığını aktaran Yücesoy, "Bizde merhametimizden dolayı kedilere kucak açtık. Kediler dışarıda yazın sıcakta, kışın soğukta perişan oluyorlardı. Kedilere tavuk ciğeri, süt, yoğurt veriyorum. Kedi evleri olsun diye hayal kuruyorduk. Kediler için kışın soğuğa, yazın sıcağa karşı çok faydası oldu" dedi."Şimdi barınakları var"Kedi evlerine sahip çıkanlardan biri de 60 yaşındaki Yüksel Girgin. Kedi evleri sayesinde kedilerin soğuklardan korunduğunu aktaran Girgin, kendilerinin de elinden geldiği kadar kedilerin beslenmesi için yiyecek verdiğini söyledi. Kedileri çok sevdiğini anlatan Girgin, "Onlarında bakıma ve barınağa ihtiyacı var. Daha önce kediler sokaktaydı, barınakları yoktu. Bende bu duruma çok üzülüyordum. Şimdi barınakları var" diyerek duygularını aktardı.Belediye ekipleri tarafından, zaman zaman mama takviyesi yapılan kedi evlerine her geçen gün kedilerinin biraz daha alıştığı belirtildi.Kedi evlerinde sahip çıkan vatandaşlar, böyle bir projenin yapılmasından dolayı duydukları memnuniyetten dolayı Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a da teşekkür etti.