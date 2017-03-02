02.03.2017 23:03:59

Eurolegue'de zafer gecesi

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde iki takımımız da kazandı

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Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde iki takımımız da kazandı.Gecenin ilk maçında Fenerbahçe, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Sarı lacivertli ekip, mücadeleden 76-67 galip ayrıldı. Gecenin ikinci maçındaysa Galatasaray Odeobank, dünya devi Real Madrid'i konuk etti. Seyircisinin de desteğiyle oldukça başarılı bir oyun sergileyen sarı kırmızılılar, maçı 87-84 kazanmayı başardı.