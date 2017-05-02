03.05.2017 11:09:43

Euroleague Final-Four'da maçların saatleri belli oldu

İstanbul'da 19-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan THY Euroleague Final-Four'un programı açıklandı

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İstanbul'da 19-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan THY Euroleague Final-Four'un programı açıklandı.2016-2017 sezonu THY Euroleague Final-Four organizasyonu İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecekken, turnuvanın programı da belli oldu.19-21 Mayıs tarihleri arasında oynanacak turnuvada son 4'e Fenerbahçe, Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos kalmıştı. Fenerbahçe yarı finalde Real Madrid ile 21.30'da karşılaşacak. CSKA Moskova ile Olympiaskos arasındaki maç ise 18.30'da başlayacak.THY Euroleague Final-Four'un programı şöyle:19 Mayıs Cuma18.30 Olympiakos - CSKA Moskova21.30 Fenerbahçe - Real Madrid21 Mayıs Pazar18.00 3.'lük maçı21.00 Final maçı(Oğuzhan Ort/İHA)