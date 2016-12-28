28.12.2016 10:41:11

Euroleague'de 15. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 15. haftanın açılış maçında Anadolu Efes, sahasında Real Madrid ile karşılaşacak

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THY Euroleague'de 15. haftanın açılış maçında Anadolu Efes, sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı yarın ve 30 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalar ile yaşanacak ve normal sezonun ilk yarısı bu maçlarla sona erecek. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Real Madrid'i Abdi İpekçi Spor Salonu'nda ağırlayacak. Fenerbahçe Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olurken, Galatasaray Odeabank ise Brose Baskets Bamberg ile İstanbul'da oynayacak. Haftanın son maçında Darrüşafaka Doğuş İspanya'da Barcelona Lassa ile karşılaşacak.THY Euroleegue'de 15. haftada oynanacak maçların programı şöyle:29 ARALIK PERŞEMBE20.00 Anadolu Efes - Real Madrid21.00 Kızılyıldız - CSKA Moscow22.00 Olympiakos - Fenerbahçe22.45 EA7 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas23.00 Baskonia - Maccabi FOX Tel Aviv...30 ARALIK CUMA19.00 UNICS Kazan - Panathinaikos Superfoods20.00 Galatasaray Odeabank - Brose Baskets Bamberg23.00 FC Barcelona Lassa - Darüşşafaka Doğuş