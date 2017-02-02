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Etyen Mahçupyan: PYD özerk bölgesine razı olmamız gerekecek
02.02.2017 03:03:47

Etyen Mahçupyan: PYD özerk bölgesine razı olmamız gerekecek

Etyen Mahçupyan, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeleri ele alırken sünnilerin giderek yalnızlaşacağını belirtti...

Karar Gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan, bugünkü "Ortadoğu'da Sünnilere ne olacak?" başlıklı yazısında, Suriye'de yaşanan gelişmelerin Ortadoğu'daki Sünnileri yalnızlaştıracağını, Kürt özerk bölgesinin de tanınacağını belirtti. Görünen o ki tercih olası bir Kürt bölgesinin olabildiğince küçük ve zayıf olması yönünde tecelli ediyor ve bunun anlamı Suriye'deki Sünni toplumun kaderlerine terk edilmesi olacak, ifadesini kullanan Mahçupyan, "Siyasette temel kural kendi gücünüzün nerede, hangi durumda ve kime karşı ne kadar etkili olduğunu doğru saptamaktan geçiyor. Türkiye Kürt meselesinde otuz yıl boyunca yürüttüğü ‘muğlaklık ve erteleme' stratejisinin bedelini bugün dış politikada yaşanan açmazla ödüyor. Kürtlerle eşit olmayı kabullenmemenin karşılığında Ortadoğu'daki Osmanlı mirasının geçmişe terk edilme ihtimali ile yüzleşiliyor…" dedi.

Etyen Mahçupyan'ın bugünkü yazısı şöyle:

Türkiye küreselleşmenin ve yeni hak taleplerinin gündeme gelmesiyle birlikte, tehdit olarak algıladığı iki gelişme ile karşı karşıya kaldı. Farklı toprak parçalarının birleşmesiyle oluşacak bir özerk Kürt devletine doğru gidilmesi ve İran'dan Lübnan'a uzanan kesintisiz bir Şii bandının yaratılması. Bugün her ikisinin de engellenmesi için uğraşılıyor ama olay artık ‘iki ucu pis' bir değneğe dönüşmüş durumda. Bu iki amacın her ikisini birden sağlamak mümkün gözükmüyor. Suriye'de Kürt oluşumu olmasın istiyorsak İran damgalı Şii bandını içimize sindirmemiz, Şii bandı engellensin istiyorsak PYD özerk bölgesine razı olmamız gerekecek. Görünen o ki tercih olası bir Kürt bölgesinin olabildiğince küçük ve zayıf olması yönünde tecelli ediyor ve bunun anlamı Suriye'deki Sünni toplumun kaderlerine terk edilmesi olacak.

***

Bunun nedeni Suriye-Irak-İran-Rusya eksenine giderek mahkum hale gelmemiz. ABD'nin ve genelde Batı'nın düşmanımız olduğuna, aslında onlarla savaştığımıza yönelik akılsız propagandanın meyvesini topluyoruz. Gerçek şu ki ABD de Rusya da bizi kendi hedefleri doğrultusunda yönlendirmenin peşinde. Söz konusu rekabetten şu an itibariyle Rusya ‘galip' çıkmış gözüküyor. Bize sunulan ‘hediye' bir PKK devletçiğinin üretilmeyecek olması. Ama aynı Rusya PKK'nın Moskova bürosunu kapatmadığı gibi, Türkiye de Batı'ya yaptığı afra tafrayı Rusya'ya uygulayamıyor. Sonuçta eğer Rusya bir PYD özerk yapılanmasını Suriye'yi yönetme ve İran'a denge kurma açısından avantajlı bulursa, kimsenin kuşkusu olmasın ki o ‘devletçik' federal yapılanma içinde kendine yer bulur. Diğer taraftan Türkiye'nin Sünni kesim üzerindeki garantörlüğü ve koruyuculuğu da yıpranmaya devam eder ve Suriye'nin demografisi Şiiler lehine değişir. Rusya'nın bunu yapması çok kolay… Sünni gruplar arası geçişlilik çok yüksek ve zaman içinde hepsinin ‘terörist' olarak tanınmasını engellemek zor. Dolayısıyla IŞİD bitse bile Suriye'de ‘terörle savaş' devam edecek. Türkiye de böylece Ortadoğu'dan soyutlanmış olacak.

***

Geriye dönüp baktığımızda Türkiye'nin kendi sınırlarının güvenliğini koruma uğruna, bölgesel hedeflerinden uzaklaştığı saptamasını yapacağız. Oysa bu dinamiğin yönünü değiştirmek mümkündü. Çözüm Süreci bir ilkesel tutum olarak benimsenip kültürel haklar tümüyle verilse, yönetimde katılımcılığın artacağına dair bir tasavvur üretilse, Batı dünyası ile ayağı sağlam basan ve iki tarafın birbirini anladığı bir diyalog oluşturulsa, Suriye'de değişen koşulları dikkate alan bir esneklik geliştirilse ve Suriye muhalefeti içinde ilkesel ayrımlar yapılabilseydi…

Ama bunların hiçbirini yapamadık veya yapmadık. Böylece kendimizi çıkışı olmayan bir Ortadoğu labirentinin içinde bulduk. Kürt meselesinde en fazla Kürdün yaşadığı ve en gelişmiş ülke olarak ‘birincil' önemde olmamıza karşın bu gücümüzü diplomasiye ve çözümcü bir tahayyüle tahvil edemedik. Suriye'deki Sünni kesim açısından ise tam aksine, o coğrafya için ‘ikincil' önemde olmamıza karşın sanki ana tercih imkanını biz elimizde tutuyormuş gibi davrandık. Güçlü olduğumuz yerde ilkelere sahip çıkamazken, zayıf olduğumuz alanda adaptasyon yeteneği sergileyemedik.

***

Siyasette temel kural kendi gücünüzün nerede, hangi durumda ve kime karşı ne kadar etkili olduğunu doğru saptamaktan geçiyor. Türkiye Kürt meselesinde otuz yıl boyunca yürüttüğü ‘muğlaklık ve erteleme' stratejisinin bedelini bugün dış politikada yaşanan açmazla ödüyor. Kürtlerle eşit olmayı kabullenmemenin karşılığında Ortadoğu'daki Osmanlı mirasının geçmişe terk edilme ihtimali ile yüzleşiliyor…

 



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