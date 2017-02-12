12.02.2017 14:38:10

ETSO, 'Erzurum'un cazibesi'ni istişare etti

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından düzenlenen kahvaltılı, 'Cazibe Merkezleri Programı ve Ekonomik İstişare Toplantısı' geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından düzenlenen kahvaltılı, "Cazibe Merkezleri Programı ve Ekonomik İstişare Toplantısı" geniş bir katılımla gerçekleştirildi.ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ve Meclis Başkanı Saim Özakalın'ın ev sahipliğinde bir restaurantta düzenlenen istişare toplantısına, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri; İbrahim Aydemir, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu ve Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile ildeki kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ETSO Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri, Genç ve Kadın Girişimcileri Kurullarının başkanları ve basın mensupları katıldı.Toplantının açış konuşmasını ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik yaptı. Konuşmasında, Erzurum'un da aralarında bulunduğu 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı'nın (CMP) yatırımcılara sağladığı desteklerden söz eden Başkan Yücelik, programın, imalat sanayi ile çağrı merkezi ve veri merkezi alanlarında yeni yatırım projelerini desteklemeyi, imalat sanayinde yarım kalmış ya da işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş tesisleri ayağa kaldırmayı amaçlandığını söyledi."Desteklerden mevcut işletmeler de yararlanmalı"CMP kapsamındaki, "Yatırım ve Üretim Destek Paketi", "Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi". "Çağrı Merkezi Destek Paketi" ve "Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi" ile sağlanan destekleri açıklayan Başkan Yücelik, ayrıca yatırımcılara verilecek kredinin vadesi, limiti ve tutarıyla ilgili de bilgiler verdi. Programdan yararlanma koşullarını ve öncelik kriteriyle ilgili hatırlatmalarda bulunan Başkan Yücelik, söz konusu desteklerden mevcut işletmelerin de faydalanmasını arzu ettiklerinin altını çizdi. Yücelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız istihdam konusunda bir seferberlik başlattı. O açıdan mevcut yatırımlar da bu programla desteklenirse istihdam da, üretim de daha çok artar. Kalkınma ve gelişme daha hızlı olur diye düşünüyoruz. Böyle bir düzenleme yapılırsa çok daha faydalı olacağına inanıyoruz" diye konuştu."İnşallah kalkınma hamlesi bu programla gerçekleşir"Ticaret ve Sanayi Odası olarak bölgenin ekonomik anlamda gelişmesi ve kalkınması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik şunları söyledi; "Bölgemizin diğer bölgelerden geri kalmaması için ciddi bir uğraş veriyoruz. Büyük yatırımcıları şehrimize çekmeye çalışıyoruz. Mevcut teşvik sistemi yatırımcıların dikkatini bölgemize yoğunlaştırdı. Erzurum'daki yatırım imkanları ve potansiyel sektörlerle ilgili çok sayıda yatırımcı bizlerden bilgi istiyor. İstanbul'dan çok büyük bir yatırımcıyı şehrimize getirmeye çalışıyoruz. Çok müracaat var. Geçen gün görüştüğümüz Kalkınma Bankası Genel Müdürü bize, Erzurum'la ilgili çok ciddi yatırım taleplerinin olduğunu ifade etti. İnşallah bu girişimler olumlu sonuçlanır ve şehrimiz için kalkınma hamlesini bu programla başlatırız. Ancak yinelemekte fayda var; mevcut yatırımların da bu desteklerden faydalanması hem bu işletmeler için hem de şehrimiz için hayati önem arz ediyor."İşletmelerin krediye kolay ulaşmasını sağlamak için ETSO bünyesinde faaliyet gösteren Kredi Garanti Fonu'nun ve yine ETSO'da 9 yıldan bu yana çalışmalarını sürdüren Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi'nin (ABİGEM) danışmanlık ve eğitim faaliyetleriyle yatırımcıların önünü açtığını dile getiren Başkan Yücelik, "Şehrimizin kalkınması için, siyasi otorite başta olmak üzere, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları hep birlikte hedefe kilitlenmeli, el ve gönül birliği ile bu işin üstesinden gelmeliyiz" dedi.Efkan Ala; "Kaybettiğimiz zamanı telafi edelim"Toplantıda Başkan Yücelik'in ardından, Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala bir konuşma yaptı. Hükümetin destek ve teşvik paketleriyle yatırımcılar için bir atmosfer oluşturduğunu ifade eden Ala, o iklimde neler olabileceğini, nelerin hayata geçirileceğine iş dünyasının karar vereceğini söyledi. "Aslında esas konuşulması gereken Erzurum iş dünyasının bu fırsatları nasıl değerlendirileceğidir" diyen Efkan Ala, "Yoksa bir çok dönemde değişik başlıklar altında bir çok imkanlar sunuldu. Bu imkanları bazı iller çok iyi değerlendirdi, bazıları değerlendiremedi. Ama şimdi bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirme zamanıdır. Onun için artık kaybettiğimiz zamanı telafi etmemiz lazım. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.Toplantıda daha sonra Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ konuştu. Hükümetin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini ekonomik açıdan da kalkındırmak için Cazibe Merkezleri Programı'nı uygulamaya koyduğunu anlatan Bakan Akdağ, "Hükümet olarak bu kalkınmayı sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya karar verdik. Daha önce birçok teşvik mekanizması oldu. Bu mekanizmaların elbette birçok faydası oldu. Aslında hükümetlerimizin altyapıyı gerçekleştirme, bölgelerimizi daha yaşanabilir kılma hususundaki çabaları, ekonomik gelişmenin çok önünde gitti. Bugün artık Doğu Anadolu'da yollar, ulaşım imkanları, sağlık hizmetleri, okullar, üniversiteler yani kamu adına yapılabilecek olan alt yapı yatırımları konusunda çok büyük bir mesafe aldık" dedi.Bakan Akdağ, "Aşkale çimento gibi ortaklıklar oluşturalım"Bölgedeki yatırımcıların artık ortaklılar oluşturması ve bu ortalıklarla bu yatırımlar yapılması gerektiğine dikkati çeken Bakan Akdağ konuşmasında şu ifadelere verdi; "Bu ortaklıklarla, hem aklımızı, hem sermayemizi yerine göre de pazarımızı birleştirerek yola devam etmeliyiz. Parça parça bu iş olmuyor. Rakipleriniz karşısında güçsüz kalıyorsunuz. Bizim sanayi anlamında en iyi öreğimiz Aşkale Çimento ise bunun sebebi oradaki birlikteliktir. Biz bu birlikteliği birçok sektöre yaymak durumundayız. Erzurum'la birlikte aynı kapsamdaki Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane'nin birçok avantajı var. Bu avantaj zaten kendiliğinden yatırımcıları buraya davet ediyor. Biz de üzerimize düşeni yaparsak inanıyorum ki bu programdan istihdam anlamında ve ekonomik kalkınma anlamında çok ciddi ölçüde faydalanacağız."Konuşmasında üniversite-sanayi işbirliğinin de önemine değinen Bakan Akdağ, "Burada üniversitelerimize de önemli işler düşüyor. Üniversitelerimiz yatırımcılarla birlikte burada AR-GE yapacaklar, onların fizibilitelerini destekleyecekler. Aslında bu açıdan da zengin bir şehrimiz var. İki devlet üniversitemiz ile yakın zamanda inşallah Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Vakfı tarafından kurulacak üçüncü üniversitemiz olacak. Dolayısıyla un var, şeker var, yağ var. Artık bu helvayı yapmak gerekiyor" diye konuştu.Toplantıda referandum sürecine de değinen Bakan Akdağ, referandumla ilgili tartışmaların doğrular üzerine inşa edilmesi gerektiğini söyledi.Bakan Akdağ toplantının sonunda, Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ve beraberindekilerle Fırat Kalkanı Harekatında yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Erzurumlu Piyade Uzman Çavuş Sedat Atalay'ın cenazesini karşılamak üzere toplantıdan ayrıldı.