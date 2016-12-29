29.12.2016 12:10:03

ETSO'dan vakıf kiracılarına destek

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı kiralarını ödeme zorluğu yaşayan Vakıf kiracılarına 2017 yılında kira desteği yapacağını açıkladı. Vakıflara ait dükkanlarda yıllardır ekmeğini kazanmaya çalışan esnafın 2017 yılında kira artış oranı yüzde 3.83 olarak belirlendi.

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Edirne Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı kiralarını ödeme zorluğu yaşayan Vakıf kiracılarına 2017 yılında kira desteği yapacağını açıkladı. Vakıflara ait dükkanlarda yıllardır ekmeğini kazanmaya çalışan esnafın 2017 yılında kira artış oranı yüzde 3.83 olarak belirlendi.Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt'un girişimleri, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren'in çabaları ve çalışmalarıyla 2017 yılında vakıf kiracılarının kira oranı yüzde 3.83 olarak belirlendi.Zıpkınkurt, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizin maruz kaldığı terör olayları ve uluslararası arenada yaşanan sıkıntılardan dolayı yaşanan olumsuzluklar ülkemizi olduğu gibi İlimizi de etkiledi. Edirne'nin kalbi, merkezi dediğimiz yerde çok yoğun olarak Vakıflara ait işyerlerinde kiracılar var. Bin yıllık mazisi olan Vakıflarımız, vakıf kiracılarının ödediği kiralarla yaşatılıyor. Bu anlamda, Vakıf kiracıları önemli bir hizmette bulunuyorlar" dedi.Yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı kiralarını ödeme zorluğu yaşayan esnafın ayakta kalması bakımından kira artışının çok önemli olduğunu vurgulayan Zıpkınkurt, "Kira artışı konusunda önemli girişimlerde bulunan Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren'e teşekkür ediyoruz. Bu kira artış oranı vakıf kiracılarıyla birlikte aynı zamanda İlimiz ekonomisine ve turizmine yapılmış bir destektir. Yapılan bu destekle önümüzdeki bir yıllık süreçte esnafımızın kayıplarını telafi etmesine destek olmasını temenni ediyoruz" dedi.