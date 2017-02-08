08.02.2017 17:07:19

ETSO Başkanı Zıpkınkurt'tan oda üyelerine eleştiri:

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, oda üyelerini eleştirerek, '160 kişilik sektörde 8 kişiyle toplantı yapıyoruz' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, oda üyelerini eleştirerek, "160 kişilik sektörde 8 kişiyle toplantı yapıyoruz" dedi.ETSO meclis üyeleri ve komite başkanları, Edirne'deki esnaflarla birlikte ilin ekonomisi, iş dünyasının güncel sorunları hakkında çözüm önerilerini paylaşmak amacıyla ETSO binasında bir araya geldi.Toplantıda, Edirne'de esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve kapanan dükkanlar öncelikli olarak değerlendirildi. Bazı toplantılara katılımın az olmasında dert yanan Zıpkınkurt, "ETSO'da bugüne kadar sektörel bazda gümrük komisyoncularıyla, turizmcilerle, ihracatçılarla, peynircilerle, sanayi esnafıyla, inşaat sektörüyle, bütün sektörlerle ilgili toplantı yaptık. Size toplantıların resimlerini de gösterebilirim. Bugün otelcilerle veya başka bir sektörle ilgili toplantı yapıyoruz adam o toplantıya gelmiyor. Ben napayım? Benim herkesin iş kolunu bilme gibi bir lüksüm yok. Dolayısıyla ETSO meclisinde tüm sektörleri temsil eden 32 kişi var, meslek komiteleri var. Yaşadıkları sorunu meslek komitesindeki meclis üyesi arkadaşlarına bildirirler, o da gelir meclise derdini anlatır. Bize sıkıntı talep geldiği zaman toplantı yapıyoruz, ama bakıyorsunuz toplantıda 8 kişi var. Aynı sektörde 160 kişi var normalde. Demek ki Edirne'nin sorunu yok. Biz öyle anlıyoruz" dedi."Sanayideki esnafa engel olundu"Toplantıda kent ekonomisine dair görüşlerini dile getiren bir diğer isim Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erbey Kılıç, "Şehiriçi taşımacılıkta biz artık bireysellikten çıktık, kamusallaştık diyebilirim. Bununla birlikte sanayideki esnafa engel olundu mu? Evet olundu. Şu anda bir Serhad Birlik ve ETUS olarak şehir içinde 224 araç olduk. Biz ETUS adına sanayide atölye açtık. Çalışan işçilerimiz ve ustalarımız var maaşlı, sigortalı. Ama diğer taraftan bakarsak sanayideki esnafa engel olundu. Bugün araçlarımızın hepsi sanayiye dağıldığında her ustaya birer, ikişer arabaya düşüyordu. Şu anda biz kendi atölyemizi açınca bireysellikten çıkmış olduk" ifadelerini kullandı."Başkanım biz nasıl büyüyeceğiz"Edirne'nin en eski tarihi çarşılarından Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, büyük AVM'lerin küçük esnafı bitirdiğini belirterek, "Edirne'de herkes merkezi hükümetten bir şey bekliyor. Şehirde eskiden oldukça fazla tacir dediğimiz iş adamları vardı, yatırım yapıyorlardı. Şu anda biz yatırım yapmıyoruz. Yatırım yapmadığımız gibi biz Ankara'dan bekliyoruz. Şu an yeni yapılan AVM'den ayda 2 milyon Euro dışarıya gidecek. Mahalle bakkalarını bitiren büyük süper marketler var. Dedik ki Edirne'de topraklarımız çok verimli tarım yapılsın. Bugün Edirne'ye gelen büyük iş adamları tarım arazilerinin çoğuna el koydu. Zaten çiftçi ölmekte, bankalar el koydu. E peki başkanım biz nasıl büyüyeceğiz?" şeklinde konuştu."Edirne devlet tarafından finanse edilmeli"Zıpkınkurt ise "Edirne turizmini geliştirmek, Edirne Belediyesinin, Edirne Valiliğinin bütçesinin yeteceği bir şey değil. Edirne'nin turizmini geliştirmek için devletin Edirne'yi bir tanıtma fonu olmalı. Bunu bakanlara da, bakan yardımcılarına da anlattık, müsteşara da anlattık. Bizlerin bütçesi buna yetmez. Bugün nasıl Antalya'yı, Kuşadası'nı, İstanbul'u dünyanın bir çok yerinde reklamlarla, metro giydirmelerinde, belediye otobüslerinde finanse ediyorsa hükümet, Edirne'de Kültür Bakanlığı tarafından böyle finanse edilmeli" dedi.