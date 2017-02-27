27.02.2017 15:53:30

ETSO Akreditasyon belgesini teslim aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.Oda ve borsalarda kurumsal kapasitenin artırılması ve üyelere sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla başlatılan "Akreditasyon Sistemi"ne yönelik TOBB 12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni'ne 4., 6. ve 9. Dönem Akredite Oda/Borsa Belge Yenileme Denetimlerinde başarı gösteren Edirne Ticaret ve Sanayi Odası adına ETSO Meclis Başkanı Mehmet Eren ve Akreditasyon Sorumlusu Melike Tatlı sertifikaları almak üzere törene katıldı.