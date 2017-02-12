12.02.2017 15:07:52

ETOS'tan sevgililer günü konsepti

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği'nin farklı konseptlerle buluşturduğu ETOS kahvaltısı, bu ay Sevgililer Günü konsepti ile gerçekleştirildi.

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Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği'nin farklı konseptlerle buluşturduğu ETOS kahvaltısı, bu ay Sevgililer Günü konsepti ile gerçekleştirildi.Etkinliğin açılışını bir konuşmayla yapan Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) Başkanı Nihal Bağcı, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyerek sanatı, insanların günlük yaşamına katmak, kişisel gelişim, dayanışma toplumsal farkındalık ve sorumluluk oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.ETOS'un "Toplumun Ruhu Sanatın Soluğu" anlamına geldiğini bir kez daha vurgulayan Bağcı, "Bir senemizi doldurmadan başta Eskişehir olmak üzere diğer sevil toplum kuruluşları arasında da sesimizi duyurmayı başardık. Üniversite öğrencilerini de bünyemize katarak genç bir nesille toplum ve sanat sevgisini aşılamak ve kazanım sağlamak için Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nin öğrencilere sunduğu burs hizmetlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının arasında biz de 3 genç üyemiz ile yer alarak standımızı açtık. ETOS adına Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Tansu Sakarya Tepebaşı Belediyesi Sağlıklı Kent Konseyi'ne seçilmesinden gurur duyuyoruz" dedi.Sevgiler Günü etkiliğine 132 sanatsever katıldı. ETOS kahvaltısında Tango dansı gösterimi, müzisyen dernek üyelerinin kanun ve ut eşliğinde söylediği şarkılar ve şiir dinletisi gerçekleştirildi. Masalara konulan güller, yakalara takılan kalpler, davetlilerin dansları ile yaratılan ambians büyük ilgi gördü.