30.01.2017 10:13:05

ETOS Eskişehir'in sanatına katkıya devam ediyor

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) tarafından düzenlenen 'Toplumun ruhu, sanatın soluğu' söyleşisinin konuğu bu kez Eskişehirli Şair Yazar Ahmet Taşcıoğlu oldu.

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Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) tarafından düzenlenen 'Toplumun ruhu, sanatın soluğu' söyleşisinin konuğu bu kez Eskişehirli Şair Yazar Ahmet Taşcıoğlu oldu.ETOS'dan vefa geleneği gecesi etkinliğine çok sayıda davetli topluluğu katıldı. Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Koltuklu Salon'daki söyleşi Taşcıoğlu'nun özgeçmişinin seslendirildiği slaytla başladı. Taşcıoğlu, edebiyat serüvenini konuklarla paylaştı. Söyleşi arasında Taşcıoğlu'nun şiirleri ve öykülerinden bölümler, ailesi, arkadaşları ve ETOS üyesi sanatçılar tarafından müzik dinletisi eşliğinde okundu ve sevdiği şarkılar söylendi. Taşcıoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda Bilecik'te görev yaptığı sırada, birlikte çalıştığı Bilecik Kültür Dernekleri Platformu Eskişehir'e gelerek kısa bir halk oyunları gösterisi sundu. Taşcıoğlu'nun etkinliğine katılamayan bazı arkadaşlarının anılarını ve güzel dileklerini ilettikleri video gösterimi konuklar tarafından ilgiyle izlendi. Karikatürist Ekrem Borazan'ın ekrana yansıtılan karikatürlü şiiri ise davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Söyleşi öncesinde kitaplarını imzalayan Taşcıoğlu, konuklar tarafından yoğun ilgi görünce söyleşi sonrasında da kitaplarını imzalamaya devam etti.Etkinliğin sunumunu üstlenen ETOS Dernek Başkanı Nihal Bağcı, Eskişehir sanatına kattığı değerler için Ahmet Taşcıoğlu'na teşekkür ederken etkinliklerinin devamının geleceğini belirtti ve konukları sanata ve sanatçıya her zaman destek olmaya davet etti. Ayrıca gece de, Bozüyük Kent Konseyi de, cezaevinde yapılan el emeği bir hediyeyi, ETOS Başkanı Nihal Bağcı'ya takdim etti ve birlikte çalışmalar yapmak istediklerini ilettiler.