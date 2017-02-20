20.02.2017 21:22:10

Eto'o gideceği ülkeyi buldu

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Çin basınında yer alan habere göre Çin 1. Ligi ekiplerinden Dalian Yifang, Samuel Eto'o'nun transferi için kesenin ağzını açtı. Hem Eto'o'ya hem de Dalian Yifang kulübüne yakın kaynaklara dayandırılan haberde iki taraf arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği ve son anda bir aksilik çıkmazsa Eto'o'nun yeni sezonda Çin'de forma giyeceği belirtildi.

9 GOL ATTI

Bu sezon Antalyaspor formasıyla 18 maça çıkan Kamerunlu golcü 9 gol kaydetmişti. Yaklaşık bir senedir adı Beşiktaş ile anılan 35 yaşındaki oyuncu devre arasında kesin olarak takımda kalacağını açıklamıştı.

ETO'O İLE BERABER ÇALIŞMIŞLARDI

Fanatik'in haberine göre; Dalian Yifang'ı İspanyol Juan Ramon Lopez çalıştırıyor. 53 yaşındaki teknik adam Eto'o'nun formasını giydiği Mallorca ve Real Madrid Castilla'da da görev almıştı. Geçen sezon ligi 45 puanla 5. bitiren Dalian Yifang, Çin Süper Ligi biletini alamamıştı. Bu transfer döneminde Carlos Tevez, Oscar, Odion Ighalo, Axel Witsel, Alexandre Pato gibi isimler Çin'in yolunu tutmuştu.