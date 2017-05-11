11.05.2017 20:52:02

Eto'o'dan Antalyaspor taraftarına ziyaret

Kırmızı-beyazlı takımın kaptanı Eto'o, trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede tedavisi süren taraftar Şükrü Önal'a formasını hediye etti

Antalyaspor'un takım kaptanı Samuel Eto'o, trafik kazasında ağır yaralanan ve sağ kolunu kaybeden taraftar Şükrü Önal'ı hastanede ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kamerunlu futbolcu, kırmızı-beyazlı ekibin 1 Mayıs'ta deplasmanda Adanaspor ile yaptığı maçı izledikten sonra dönüş yolunda kaza geçiren taraftar otobüsünün içinde yer alan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren Şükrü Önal'a ziyarette bulundu.

Adana deplasmanından döndüklerinde ziyaret etmek istedikleri Önal'ın o saatlerde ameliyata alındığı için bunu ertelemek zorunda kaldıklarını anlatan Eto'o, taraftara formasını hediye etti.

Şükrü Önal'ın ise Eto'o'nun sürpriz ziyareti karşısında duygusal anlar yaşadığı aktarıldı.