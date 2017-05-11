11.05.2017 16:18:45

Etnospor Kültür Festivali'nde Arnavutköy Belediyesi'ne yoğun ilgi

Bu yıl ikincisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde Arnavutköy Belediyesi de yerini aldı. Çeşitli aktivitelerin yer aldığı stant, öğrencilerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu.

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Bu yıl ikincisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde Arnavutköy Belediyesi de yerini aldı. Çeşitli aktivitelerin yer aldığı stant, öğrencilerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu.Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali başladı. "Ok Yaydan Çıkıyor" sloganıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 4 gün boyunca devam edecek olan festivalde Arnavutköy Belediyesi de yerini aldı. Farklı konsept ve yarışmalarıyla gençlerin ve vatandaşların ilgi noktası olan stantta yapılan bilek güreşleri keyifli anlar yaşattı."Ciddi bir katılım var"Arnavutköy Belediyesi adına festival ve stant hakkında açıklama yapan Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Okur, belediye olarak spora verdikleri önemden bahsetti. İkincisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'ne iki yıldır katıldıklarını belirten Okur konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Hem fuar alanında hem bu işin organizasyon boyutunda elimizden gelen desteği veriyoruz. Gençlerin eğlenebileceği, vatandaşların unutulmaya yüz tutmuş branşları hatırlamasını sağlayan ciddi bir festival. Biz de burada yerimizi mutlaka alıyoruz. Çok ciddi katılımlar var, bu sene hedef 500 bin civarında ve sayı tutacak gibi gözüküyor. Daha ilk günden ciddi bir öğrenci ve vatandaş katılımı var."Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından açılışı yapılan festivalde, Türk dünyası, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü şenlikler, geleneksel Türk sporlarının yanı sıra oba yaşamı, kılıç kalkan gösterileri ve atlı gösteriler gibi pek çok aktivite de gerçekleştiriliyor.