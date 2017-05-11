11.05.2017 12:00:11

Etnospor Kültür Festivali başladı

2. Etnospor Kültür Festivali Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Bilal Erdoğan'ın yaptığı açılış konuşmaları ile başladı.

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2. Etnospor Kültür Festivali Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Bilal Erdoğan'ın yaptığı açılış konuşmaları ile başladı.Bu yıl 2. kez düzenlenen Etnospor Kültür Festivali Yenikapı miting alanında mehteran takımı konseri ve açılış konuşmaları ile başladı. 2. Etnospor Kültür Festivali açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Spor İstanbul Başkanı İsmail Özbayraktar katıldı.