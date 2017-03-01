01.03.2017 21:58:39
Sicilya adasında bulanan Etna Yanardağı, uzun zamandır faaliyette bulunmuyordu. Yanardağın yeniden lav ve kül püskürtmesiyle bölgede turuncu alarm verildi.
Etna Yanardağı böyle patladı
İtalya'da bulunan Etna Yanardağı yeniden lav püskürttüİtalya'da bulunan Etna Yanardağı yeniden lav püskürttü. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Sicilya adasında bulanan Etna Yanardağı, uzun zamandır faaliyette bulunmuyordu. Yanardağın yeniden lav ve kül püskürtmesiyle bölgede turuncu alarm verildi.