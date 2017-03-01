01.03.2017 21:58:39

Etna Yanardağı böyle patladı

İtalya'da bulunan Etna Yanardağı yeniden lav püskürttü

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İtalya'da bulunan Etna Yanardağı yeniden lav püskürttü. O anlar kameraya böyle yansıdı.Sicilya adasında bulanan Etna Yanardağı, uzun zamandır faaliyette bulunmuyordu. Yanardağın yeniden lav ve kül püskürtmesiyle bölgede turuncu alarm verildi.