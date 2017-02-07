07.02.2017 20:27:40

Etiyopya, FETÖ okullarını Türkiye'ye devretti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'yla bir araya geldi. Görüşme sonunda iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları ise şöyle:

Etiyopya, FETÖ'nün cani yüzünü, insanlık için teşkil ettiği büyük tehdidi gören dostlarımızdandır. Bu konuda el birliği içinde gereken adımları atıyoruz. Sadece Etiyopya'dan değil, FETÖ urunu, sirayet ettiği diğer bölge ülkelerinden de temizleme konusunda kararlıyız çünkü bu bir urdur.

"FETÖ OKULLARINI MAARİF VAKFI'NA DEVREDİYORUZ"

Mulatu Teshome Wirtu'nun konuşmasından satırbaşları:

FETÖ'ye ait eğitim kurumlarını Maarif Vakfı'na devretme kararı aldık. Türk halkı demokrasilerini savunarak bu terörist grubu ortadan kaldırdı.

ANAYASA İÇİN KARAR ZAMANI

Anasaya değişikliği konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öyle zannediyorum ki, bu hafta içerisinde biz de kararımızı veririz ve bu kararla birlikte de adım atılmış olur." dedi.

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