08.02.2017 17:00:24

Etiyopya Cumhurbaşkanı Teshome, Ankara Üniversitesini ziyaret etti

Etiyopya Cumhurbaşkanı Maluta Teshome Wirtu, Türkiye'deki temasları kapsamında Ankara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti.

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Etiyopya Cumhurbaşkanı Maluta Teshome Wirtu, Türkiye'deki temasları kapsamında Ankara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti.İki ülke arasındaki eğitim işbirliklerinin görüşüldüğü ziyarette Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu'ya Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş tarafından "Dostluk Payesi" verildi.Programda konuşma yapan Rektör Erkan İbiş, Etiyopta'nın Cumhurbaşkanı Wirtu'nun geçmişte Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi olarak da görev yaptığını hatırlatarak, iki ülke arasında ilişkilerin ivme kazandığı söyledi. İbiş, son yıllarda Afrika'nın yükselen bir değer olduğunu ve Etiyopya'nın da bu değerin oluşmasında yüksek rol üstlendiğini işaret ederek şunları kaydetti:"2006 yılında ekselansları sayın cumhurbaşkanının büyükelçi olarak Etiyopya'nın Türkiye Büyükelçisi olarak atanmasıyla Etiyopya-Türkiye arasındaki ilişkileri daha da ivme kazanmış, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkiler gün be gün güçlenmekte ve gelişmektedir. Son yıllarda Afrika'nın ekonomik anlamda yükselen bir değer olduğu tüm dünya tarafından bilinmektedir. Elbette bu değerin oluşmasında Etiyopya'nın rolü çok yüksektir. Türkiye de bu değerlerin farkında olup işbirliklerini önemseyen ve bu politikayı giden bir ülkedir. Bu amaçla Etiyopya-Türkiye İş Konseyi oluşturulmuş, iki ülkenin ticaret hacmi artırılmış ve Türk girişimciler birçok alanda yatırımlar gerçekleştirmiştir.""Bu ziyaret benim için yuvaya dönüş gibi oldu""Bugün sizlere bu tarihi salonda ve tarihi üniversite de hitap etme imkanı bulduğum için kıvanç duymaktayım" diye konuşmasına başlayan Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu ise büyükelçi olarak Ankara'da görev yaptığının hatırlatılması üzerine "Bu ziyaret benim için yuvaya dönüş gibi oldu" dedi. Cumhurbaşkanı Wirtu şu şekilde konuştu:"Bundan 3 yıl öncesine kadar yani 2013 yılında Ankara'ya büyükelçi olarak göreve gelmiştim ve bu süre içerisinde ve bu süre içerisinde Ankara Üniversitesi ile farklı alanlarda çalışmalar yaptık. Bu ziyaret benim için yuvaya dönüş gibi oldu. Eski dostlarım ve aşina olduğum mekanları gördüm ki bunlar benim hafızamda hala tazedir. Burada bulunduğum süre içerisinde Ankara Üniversitesi doğrudan topluma hizmet eden ve sosyal yaşantıya önemli katkılarda bulan bir üniversite olduğunu gördüm. Ankara Üniversitesi sadece ülke çapında değil, dünya çapında da tanınan, bilinen ve ağırlı olan bir üniversite. Elbette ki eğitim işbirliği iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde en büyük etkenlerden biri. Özellikle Ankara Üniversitesinde okuyan Etiyopyalı öğrencilerimize seslenmek istiyorum: Sizler iki ülke arasında ilişkilerimizin güçlendirilmesi açısından köprü olacaksınız."