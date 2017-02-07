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07.02.2017 15:30:34
Etiyopya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile Çankaya Köşkü'nde görüştü. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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