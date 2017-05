09.05.2017 14:15:37

Et borsası projesini incelediler

Konya Ticaret Borsası heyeti, Et Borsası hakkında görüşmeler yapmak üzere Gaziantep Ticaret Borsası'nı (GTB) ziyaret etti.Konya Ticaret Borsasının Canlı Hayvan Meslek Grubunda yer alan Meclis Üyeleri, Gaziantep Ticaret Borsasını ziyaret ederek, proje çalışmaları tamamlanan ve temel atma aşamasına gelinen Gaziantep Et Borsası hakkında bilgiler aldı. GTB Meclis Üyeleri Murat Çetin, Fatih Çakır, Orhan Çetin ve GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram ile bir araya gelen Konya Ticaret Borsası Meclis üyelerine, Et Borsası projesi hakkında sunum yapıldı.Gastronomi kenti Gaziantep'e Türkiye'nin en modern et borsasını kazandırmak için çalışmalarda artık sona geldiklerini ifade eden GTB Meclis Üyesi Murat Çetin, "Et Borsası, Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle üzerinde yaklaşık 2 yıldır nakış işler gibi çalıştığımız zor bir projeydi. Konunun muhatabı tüm sektör temsilcilerinin ortak akıl çerçevesinde yer aldığı ve fikrini beyan ettiği bu projeyi inşallah en kısa sürede şehrimizin ve bölgemizin hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.Gaziantep Et Borsasının alt yapısını ve projesini oluşturmak için dünyanın farklı ülkelerindeki et borsalarında araştırmalar yaptıklarını anımsatan Çetin, "Et Borsası ve Et Hali için Gaziantep'e özgü son derece özel bir modelde karar kıldık ve projelendirmeyi bu yönde tamamladık. Projenin hayata kazandırılmasıyla birlikte şehrimizde uzun yıllar etle ilgili bir problemle karşılaşmayacağımızı öngörüyoruz" ifadelerinde bulundu.Gaziantep Et Borsasının yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alan üzerinde inşa edileceğini belirten GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram ise her türlü modern teknolojinin düşünüldüğü et borsasında, soğuk hava depoları ve monoray sistemleriyle üretimin hijyenik ortamda el değmeden yapılacağını vurguladı.Bayram, Et Borsasının, Gastronomi kenti Gaziantep'in etle markalaşmış kimliğine yakışır bir tesis olacağını sözlerine ekledi.