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ESTP'den Ekonomik Milli Seferberlik açıklaması
28.02.2017 11:27:00

ESTP'den Ekonomik Milli Seferberlik açıklaması

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Başkanı A. Mustafa Güvenli, 'Hükümetin son dönemde uygulamaya başladığı teşvik ve desteklemeler, Cumhuriyet tarihi boyunca atılmış en somut adımlar olarak karşımızda duruyor' dedi.

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Başkanı A. Mustafa Güvenli, "Hükümetin son dönemde uygulamaya başladığı teşvik ve desteklemeler, Cumhuriyet tarihi boyunca atılmış en somut adımlar olarak karşımızda duruyor" dedi.

ESTP Başkanı Mustafa Güvenli, Cazibe Merkezleri Programı (CMP) başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın "Ekonomide Milli Seferberlik" çağrısı ve ardından yaşanan gelişmelere ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu. Güvenli, hükümetin uygulamaya yeni başladığı Cazibe Merkezleri Programı'nın ülke ekonomisine moral ve motivasyon kazandıran çok önemli bir adım olduğuna dikkati çekerek, bu olumlu gelişmenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomide Milli Seferberlik" çağrısıyla adeta taçlandırıldığını ifade etti.

İstihdamın artırılması noktasında bu yıl içerisinde işverenler için büyük avantajlar sağlandığının altını çizen Güvenli, "Öyle bir ekonomik seferberlik döneminden geçiyoruz ki; bir işverenin istihdam ettiği her yeni çalışanın maaşı dışındaki tüm giderlerini devlet karşılıyor. SSK primini devlet ödüyor, vergisini devlet ödüyor, sosyal ve özlük haklarını devlet karşılıyor. İş çevreleri için büyük bir jest anlamına gelen bu adımlar, istihdamı teşvik ediyor, cazip hale getiriyor. Çünkü işveren mali yüklerin birçoğundan devletin sağladığı bu ayrıcalıklarla kurtuluyor" diye konuştu.

"CMP ile daha verimli hale gelecek"

ESTP Başkanı Güvenli, istihdamı cazip hale getiren adımların dışında, hükümetin belli başlı sektörlerde KDV ve ÖTV indirimi gibi hamleler de yaptığına dikkati çekerek, "Lokal olmasına rağmen bile atılan bu adımlar, piyasalara büyük bir moral kazandırmış, ekonomik motivasyonumuz yükseliş sürecine girmiştir. Cazibe Merkezleri Programı (CMP) sayesinde inşallah bu süreç çok daha verimli bir hale gelecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisiyle ilgili olarak yaşanan bu olumlu sürecin, ESTP olarak sık sık dile getirdikleri "vergi indirimi" formülüyle birebir örtüştüğünü vurgulayan Güvenli, "Biz, Erzurum ve bölgemiz için vergi indirimleri uygulanmalıdır derken; işte bu moral ve motivasyondan, işte bu sinerjiden bahsediyorduk. Yani bizim çağrımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkenin tamamına yönelik olarak yaptığı ekonomik seferberlik çağrısının aslında bölgesel bir versiyonuydu. Biz sürekli; bölgemizde vergi indirimlerine gidilsin, Doğu ile Batı arasındaki vergi oranları aynı olmasın dedik. Yine biz teşvikler SSK prim indirimleriyle sınırlı kalmasın, işverenin yükü tamamen hafifletilsin dedik. Ve şu anda ülke genelinde başlatılan ekonomi ve istihdam seferberliği ile atılan adımlara ve piyasaların yükselen moraline bakınca, ne kadar da haklı olduğumuz ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

Güvenli: "Gerekli olanı istiyoruz"

Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini ve ekonomik kalkınmayı kısa vadede mümkün hale getirecek en somut adımların atılmaya başlandığını ifade eden Güvenli, "Esmeye başlayan bu olumlu hava, kesinlikle çok iyi değerlendirilmelidir. Bu süreçte vergi indirimleri ve işveren maliyetlerini azaltıcı tedbirlerin ne büyük bir anlam taşıdığını herkes görmektedir. Biz diyoruz ki; iş çevrelerine ve piyasalara ilaç gibi gelen bu adımlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için çok daha kapsamlı bir hale getirilmeli, süreklilik taşımalıdır. Erzurum'la bir Ağrı, Iğdır ya da Hakkâri gibi Doğu illeri, İstanbul'la, İzmir, Bursa veyahut Kocaeli ile aynı vergileri ödememelidir. Bu bölgelerde ekonomik kalkınma enerjisi oluşturulmak ve bu enerji sürekli diri tutulmak isteniyorsa, ESTP olarak önerdiğimiz bu formül mutlaka bir kenara kaydedilmelidir. Çünkü bizler bu bölgede verdiğimiz göçün dahi 'düşük oranda' oluşuna sevinerek yaşıyoruz. Netice itibariyle biz artık göç vermek istemiyoruz. Her dönemde ve her platformda AK Parti hükümetlerinin arkasında dimdik durmuş olan Erzurum ve bölgemiz için artık gereğinin yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
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