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Eşsiz Bodrum, Kayseri'de
11.05.2017 13:24:12

Eşsiz Bodrum, Kayseri'de

Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı, Mimar Sinan'ın memleketi Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı Kurşunlu Camii karşısında Kayserililer ile buluştu.

Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı, Mimar Sinan'ın memleketi Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı Kurşunlu Camii karşısında Kayserililer ile buluştu.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Bodrum TIR'ını ziyaret ederek çalışma hakkında bilgiler aldı. Mersin'in ardından Kayseri'ye geçen TIR, Cumhuriyet Meydanında yer alan ve Mimar Sinan tarafından yaptırılan Kurşunlu Camii karşısında misafirlerini ağırladı. Gittikleri bölgelerde Bodrum'un tarihini dokusunu, kültürel yapısını, doğal güzelliklerini anlatan ekip, Anadolu halkının misafirperverliğinin ve ilgisinin onları çok mutlu ettiğini belirtti.

Yola çıktığı günden bugüne 26 şehre uğrayan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı, Kayserili misafirleri ile buluştu. Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı Koordinatörü Fikret Hıdır ve görevli personeller tarafından Kayserililere proje ve Bodrum hakkında bilgiler verildi. BODER Yönetim Kurulu üyesi Vedat Öncel, proje kapsamında Kayseri'de bulunan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ında çalışmalara katıldı. TIR'ı gezen vatandaşlar, üç boyutlu tanıtım filmini de izledi.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Bodrum Tanıtım TIR'ını ziyaret ederek "Bilindiği gibi birkaç senedir turizmde olan sıkıntıyı aşmak için yerli ve yabancı turist kapasitesi olan Ege ve Akdeniz bölgesindeki şehirlerimiz Anadolu'ya açıldılar. İç turizmi canlandırmak ve iç turizmden pay almak için. Tabi doğrusu da bu, iç turizmi canlandırmak için insanlarımızı teşvik etmek lazım; tatil yapmaları için böylelikle geliştirmek lazım. Hem insanımız gezsin görsün kendi bölgelerimizi Bodrum'da böyle bir proje geliştirmiş. 30 il gezecekler. Kayseri de bu illerden biri, dün akşam buraya geldiler. Bugün ve yarın burada tanıtım yapacaklar hemşehrilerimizle buluşacaklar ve yarın akşam da buradan Ankara'ya geçecekler. Bizde ev sahibi olarak kendilerine yardımcı olmak için buradayız." dedi. TIR'ı gezen Taymuş, Bodrum Tanıtım TIR'ı Koordinatörü Fikret Hıdır'dan proje hakkında bilgiler aldı.

Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı Koordinatörü Fikret Hıdır Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı ziyaretine gelen misafirlere teşekkür ederek, "Biz de bu vesileyle Kayseri'de Kayserililer ile buluşarak merak ettikleri soruların cevaplarını vermek, daha önce gelmiş olanlara Bodrum'u anlatarak gelmelerine tekrar vesile olmak amacıyla çalışıyoruz. Ben, burada Anadolu halkına ve Kayserililere vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bize destek veren başta İl Kültür ve Turizm Müdürümüze ve sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

TIR'ı ziyaret eden misafirlere Bodrum'un simgesi olan Bodrum Mandalinasından üretilen kolonya, lokum ve gazoz ikram edilerek, tanıtım broşürleri ve kitapçıkları verildi.

30 ile gitmesi planlanan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı bugüne kadar Aydın, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize. Artvin, Kars, Erzurum, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Hatay, Adana, Mersin, Kayseri'ye gitti. TIR, Kayseri'nin ardından Ankara, Konya, Antalya ve Denizli illerini de ziyaret ederek Bodrum'u anlatacak.
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