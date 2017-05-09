09.05.2017 17:16:58

ESOGÜ Hastanesi'nden emekli olanlar için emeklilik töreni

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden 2015-2017 yılları arasında emekli olan personel için, Hastane Başhekimliği tarafından emeklilik töreni düzenlendi.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden 2015-2017 yılları arasında emekli olan personel için, Hastane Başhekimliği tarafından emeklilik töreni düzenlendi.Prof. Dr. Necla Özdemir Salonu'nda gerçekleşen törende konuşan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül, hayatın dinlenme ve farklı şeyler üretme dönemi olarak emekliliğin çocuklar, torunlar ve hobilerle vakit geçirme fırsatı olduğunu belirtti. Önümüzdeki dönemde hastanenin çeşitli sosyal aktiviteleri için emekli personelin tecrübelerinden faydalanma arzusunu da dile getiren Prof. Dr. Başar Sırmagül, hizmetleri için teşekkür ettiği emekli olan personele sağlıklı ve uzun birer ömür diledi.ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, üniversite yönetimi olarak göreve başlamalarından bu yana hastanede iyileştirme çalışmaları yürüttüklerini ve çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini belirterek, hastane personelinin buna layık olduğunu söyledi. Emekli personelden bundan sonra da kurumlarıyla ilişkilerini sürdürmelerini isteyen Prof. Dr. Hasan Gönen, ESOGÜ'nün bir aile olduğunu ve kapılarının her zaman kendilerine açık olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Hasan Gönen tüm emekli personele aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarı dolu birer hayat diledi.Protokol konuşmalarının ardından emekli personel adına Sevim Acar Kurun, Nurdan Kırca Sezer, Yücel Okatalı ve Serpil Atlan birer konuşma yaptı. Acısıyla tatlısıyla uzun yıllar geçirdikleri kurumlarından böyle bir törenle uğurlanmaktan dolayı duydukları mutluluğu ifade eden konuşmacılar, bu anlamlı günde kendileriyle birlikte olan herkese teşekkür ettiler.Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen en kıdemli emekli personeller olan Sevim Acar Kurun, Nurdan Kırca Sezer, Yücel Okatalı ve Serpil Atlan'a plaket ve teşekkür belgelerini takdim etti. Sonrasında diğer emekli personele plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Emeklilik töreni fuayede gerçekleşen ikramla sona erdi.